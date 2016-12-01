В тройном ДТП трактор протаранил иномарку, врезавшуюся в маршрутку

О тройном дорожно-транспортном происшествии пишут пользователи в социальных сетях.
По сообщению очевидцев, накануне вечером, ориентировочно в 21:00, на проспекте Мира в аварию попали снегоуборочная спецтехника, легковой автомобиль и маршрутное такси.
На фото, опубликованном в сети, видно, что больше всех досталось иномарке, которая оказалась зажатой между трактором и маршруткой. Пользователи предполагают, что, видимо, первым резко затормозил водитель микроавтобуса, водитель иномарки, не выдержав дистанцию, врезался в него, следом получил толчок сзади от снегоуборочного трактора с навесным ковшом. Некоторые комментаторы говорят, что виновата скользкая дорога. Подробности уточняются.
Редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что информация о данном ДТП не поступала, по причине того, что в ней нет пострадавших.
ото: vk.com/regik55