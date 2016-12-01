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В тройном ДТП трактор протаранил иномарку, врезавшуюся в маршрутку

1 декабря 2016, 11:15
Сообщение очевидцев.

О тройном дорожно-транспортном происшествии пишут пользователи в социальных сетях.


По сообщению очевидцев, накануне вечером, ориентировочно в 21:00, на проспекте Мира в аварию попали снегоуборочная спецтехника, легковой автомобиль и маршрутное такси.


На фото, опубликованном в сети, видно, что больше всех досталось иномарке, которая оказалась зажатой между трактором и маршруткой. Пользователи предполагают, что, видимо, первым резко затормозил водитель микроавтобуса, водитель иномарки, не выдержав дистанцию, врезался в него, следом получил толчок сзади от снегоуборочного трактора с навесным ковшом. Некоторые комментаторы говорят, что виновата скользкая дорога. Подробности уточняются.


Редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что информация о данном ДТП не поступала, по причине того, что в ней нет пострадавших.

ото: vk.com/regik55

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