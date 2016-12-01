В тройном ДТП трактор протаранил иномарку, врезавшуюся в маршрутку



На фото, опубликованном в сети, видно, что больше всех досталось иномарке, которая оказалась зажатой между трактором и маршруткой. Пользователи предполагают, что, видимо, первым резко затормозил водитель микроавтобуса, водитель иномарки, не выдержав дистанцию, врезался в него, следом получил толчок сзади от снегоуборочного трактора с навесным ковшом. Некоторые комментаторы говорят, что виновата скользкая дорога. Подробности уточняются.