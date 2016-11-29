Нападение на бизнесмена в Омске: избиение, голова в крови – видео 18+

В сеть Интернет накануне выложен ролик с шокирующими кадрами нападения на мужчину в рабочем кабинете. Ролик выложен пользователем под ником «Валерий Ровенский». Сам пострадавший пишет следующее:
«Опубликовано: 28 нояб. 2016 г.
Преступление было совершено в дерзкой форме с применением насилия в отношении меня. Я был избит на своем рабочем месте, несколько раз мне нанесли удары бутылкой шампанского, разбили голову и лицо, причинили неизгладимые телесные повреждения…»
На ролике: шокирующие кадры избиения. В кабинет входят последовательно трое мужчин. Они приносят с собой две бутылки шампанского. Какое-то время они спокойно сидят на диване. Затем один из них поднимается, берет в руки шампанское и наносит с размаху удар бутылкой, по голове сидящему за столом мужчине.
Далее следует разговор о деньгах, еще удары, уже кулаком, затем снова бутылкой.
В какой-то момент в кабинет пытается войти другой мужчина, но он мгновенно ретируется с места событий.
Что именно произошло в кабинете – точно не известно. Кто и какие деньги требовал с мужчины – тоже. Но камера скрытого наблюдения сделала историю публичной для общественности. Следим за развитием событий. Ролик уже опубликован в социальных сетях.
Видео: youtube.com