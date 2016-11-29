Нападение на бизнесмена в Омске: избиение, голова в крови – видео 18+

На ролике: шокирующие кадры избиения. В кабинет входят последовательно трое мужчин. Они приносят с собой две бутылки шампанского. Какое-то время они спокойно сидят на диване. Затем один из них поднимается, берет в руки шампанское и наносит с размаху удар бутылкой, по голове сидящему за столом мужчине.