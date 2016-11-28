Жителям Омска раздадут квартиры в трех новостройках

В грядущем 2017 году в Центральном округе планируется построить и сдать в эксплуатацию сразу 3 дома, которые заселят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Один из домов будет возведен на улице Барнаульская, а два других - на улице Завертяева.