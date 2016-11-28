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Жителям Омска раздадут квартиры в трех новостройках

28 ноября 2016, 16:02
В 2017 году.

В Омске на улице Барнаульской, согласно решению мэра города, построят дом для переселения омичей из аварийного жилья. На данный проект выделено почти 280 миллионов рублей, сoобщает пресс-служба администрации города.

В грядущем 2017 году в Центральном округе планируется построить и сдать в эксплуатацию сразу 3 дома, которые заселят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Один из домов будет возведен на улице Барнаульская, а два других - на улице Завертяева.

В департаменте строительства администрации Омска отмечают, что на новый дом на улице Барнаульская, площадь которого составляет почти 13 тысяч квадратных метров, ассигновано 280 миллионов рублей. Квартире в этом доме предназначены для 180 семей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года.

Согласно проектной документации лоджии и балконы нового объекта будут остеклены, кроме того, в жилых помещениях оконные блоки планируется выполнить с использованием профиля ПВХ с двойным стеклопакетом. Что касается внутренней отделки, предусматривается использование высококачественных материалов: керамической плитки, акриловой краски, обоев с повышенными потребительскими свойствами и линолеума.

Фото: иллюстрация

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