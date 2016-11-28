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Женщина попала под колеса большегруза, ее личность устанавливается

28 ноября 2016, 07:33
На автодороге Омск - Одесское.

Накануне ориентировочно в 11:00 в дежурную часть полиции Таврического района поступила информация о ДТП.

Предварительно установлено: мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем грузового автомобиля MAN, в районе 54 километра автодороги Омск - Одесское сбил пешехода.

В результате случившегося происшествия попавшая под колеса большегруза женщина, чья личность устанавливается, скончалась на месте ДТП.

В ходе дальнейшей проверки будут устанoвлены окончательные причины и oбстоятельства случившегося.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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