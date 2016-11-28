Женщина попала под колеса большегруза, ее личность устанавливается

Накануне ориентировочно в 11:00 в дежурную часть полиции Таврического района поступила информация о ДТП.
Предварительно установлено: мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем грузового автомобиля MAN, в районе 54 километра автодороги Омск - Одесское сбил пешехода.
В результате случившегося происшествия попавшая под колеса большегруза женщина, чья личность устанавливается, скончалась на месте ДТП.
В ходе дальнейшей проверки будут устанoвлены окончательные причины и oбстоятельства случившегося.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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