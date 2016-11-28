Поиски Анастасии Небукиной: СК возбудил уголовное дело об убийстве

Следственные органы СК РФ по Омской области сегодня, 28 ноября, сообщают, что по факту безвестного исчезновения 22-летней Анастасии Небукиной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Девушка пропала 17 ноября 2016 года. Проживала в поселке Крутая Горка города Омска. Она ушла из дома около четырех часов дня. Затем перестала отвечать на звонки.
Спустя время ее шапку нашли во время поисковой операции около полыньи на Иртыше. Следы вели в одну сторону. Поиск с привлечением водолазов результатов не дал.
В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются родственники и знакомые, изучается переписка в социальных сетях. Выполняются иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и подозреваемого лица.
Следственное управление СК РФ по Омской области просит позвонить всех, кому известна какая-либо информация, связанная с исчезновением Анастасии Небукиной, по телефону доверия 395-506.