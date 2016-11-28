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Омича насмерть придавило упавшее дерево

28 ноября 2016, 11:02
Трагичный инцидент.

На минувших выходных в лесу около села Атрачи Тюкалинского района в ходе заготовки дров произошел трагический инцидент. Упавшее дерево смертельно травмировало 40-летнего мужчину.

По даннoму факту следственные органы СК РФ по Омской oбласти начали проведение доследственной проверки.

В ходе грядущей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося в Тюкалинском районе трагического инцидента, унесшего жизнь мужчины. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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