Омича насмерть придавило упавшее дерево

На минувших выходных в лесу около села Атрачи Тюкалинского района в ходе заготовки дров произошел трагический инцидент. Упавшее дерево смертельно травмировало 40-летнего мужчину.
По даннoму факту следственные органы СК РФ по Омской oбласти начали проведение доследственной проверки.
В ходе грядущей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося в Тюкалинском районе трагического инцидента, унесшего жизнь мужчины. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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