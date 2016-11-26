Голая модель из Сибири выступила в защиту животных 18+

«Мне кажется, уже назрело обучение людей по специальности "Зоозащита в сфере ЖКХ". Необходимо, чтобы животных защищали те, кто умеет это делать, как специалист, а не тот, кто умело выиграл тендер на убийство за счёт налогоплательщиков».