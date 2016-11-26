Голая модель из Сибири выступила в защиту животных 18+

Известная своими эпатажными фотосессиями «ню» модель из Иркутска Лиана Клевцова снова акцентировала внимание общественности к еще одной проблеме: защите животных.
В частности, Лиану обеспокоили условия содержания животных в пункте передержки Якутии. Об этом она сообщила в интервью
«Просто кто-то за деньги налогоплательщиков может истреблять животных под лозунгом "Я решаю проблему бездомных животных в нашем городе", а кто-то за эти же деньги действительно будет создавать питомники и приюты»
Так же модель высказалась за подготовку кадров для защиты животных в вузах:
«Мне кажется, уже назрело обучение людей по специальности "Зоозащита в сфере ЖКХ". Необходимо, чтобы животных защищали те, кто умеет это делать, как специалист, а не тот, кто умело выиграл тендер на убийство за счёт налогоплательщиков».
Кроме «ню» фотосессий, Лиана снимается в видео, связанном с защитой пушных зверей. Она создала собственную линию одежды, изготовленную из современных искусственных материалов по своими теплосберегающим свойствам не уступающим натуральному меху:
«Для того, чтобы быть в тепле и выглядеть красиво, есть современные технологии», - считает Лиана Клевцова.