Город55
ГлавноеВсе новости

Голая модель из Сибири выступила в защиту животных 18+

26 ноября 2016, 14:08
Ню против насилия.

Известная своими эпатажными фотосессиями «ню» модель из Иркутска Лиана Клевцова снова акцентировала внимание общественности к еще одной проблеме: защите животных.


В частности, Лиану обеспокоили условия содержания животных в пункте передержки Якутии. Об этом она сообщила в интервью Sakhaday. Клевцова считает, что необходимо создавать общественную организацию, находящуюся по контролем зоозащитников:

«Просто кто-то за деньги налогоплательщиков может истреблять животных под лозунгом "Я решаю проблему бездомных животных в нашем городе", а кто-то за эти же деньги действительно будет создавать питомники и приюты»

Так же модель высказалась за подготовку кадров для защиты животных в вузах:

«Мне кажется, уже назрело обучение людей по специальности "Зоозащита в сфере ЖКХ". Необходимо, чтобы животных защищали те, кто умеет это делать, как специалист, а не тот, кто умело выиграл тендер на убийство за счёт налогоплательщиков».

Кроме «ню» фотосессий, Лиана снимается в видео, связанном с защитой пушных зверей. Она создала собственную линию одежды, изготовленную из современных искусственных материалов по своими теплосберегающим свойствам не уступающим натуральному меху:

«Для того, чтобы быть в тепле и выглядеть красиво, есть современные технологии», - считает Лиана Клевцова.



#Новости#Экология#Афиша#18+#Отдых#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20