Новая торговая сеть с 83 магазинами начнет работать в Омском регионе

На прилавках новых магазинов федеральной сетевой компании «Х5 Ритейл Групп» будет представлена продукция омских производителей.
Областное правительство и московская сетевая компания заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписан сегодня, 25 ноября, в Правительстве Омской области.
При этом, торговая сеть «Пятерочка», которая входит в структуру компании «Х5 Ритейл Групп», планирует открыть на территории области 83 универсальных магазина уже к концу 2018 года, что поспособствует созданию более 1000 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей.
По словам Ольги Наумовой, генерального директора торговой сети «Пятерочка», в этом году уже откроются первые 11 магазинов. В настоящее время ведутся переговоры с местными поставщиками, и уже на данном этапе известно, что 27 омичей согласились поставлять свою продукцию на прилавки новых магазинов. В дальнейшем, по мере расширения торговой сети, ретейлер будет увеличивать долю продукции от местных товаропроизводителей.
Сумма, которую планирует компания вложить в открытие новых магазинов в течение двух лет, составляет 1 млрд рублей.
Также предусматриваются бонусная программа для покупателей. Так, для пенсионеров утром будет действовать 5%-ая скидка на некоторые продовольственные товары. От регионального Правительства поступило предложение предоставить учебные центры и бизнес-инкубаторы для обучения персонала магазинов «Пятерочка».
Справка:
Доля торговли в валовом региональном продукте на сегодняшний день составляет свыше 13 процентов. В сфере торговли трудятся 15 процентов работающих омичей. В Омской области представлена торговля во всех форматах, зафиксировано около 12 тыс объектов. 60 процентов – малый и средний бизнес. Торговые компании представлены как на территории города, так и в области.
По материалам пресс-службы регионального Правительства
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