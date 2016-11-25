Новая торговая сеть с 83 магазинами начнет работать в Омском регионе

По словам Ольги Наумовой, генерального директора торговой сети «Пятерочка», в этом году уже откроются первые 11 магазинов. В настоящее время ведутся переговоры с местными поставщиками, и уже на данном этапе известно, что 27 омичей согласились поставлять свою продукцию на прилавки новых магазинов. В дальнейшем, по мере расширения торговой сети, ретейлер будет увеличивать долю продукции от местных товаропроизводителей.