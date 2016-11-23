Подруга Кардашьян и Билана позагорала голая на пляже, фото 18+

Известная модель и актриса польского происхождения Эмили Ратажковски снова устроила всемирную провокацию, опубликовав обнаженные снимки на своей странице instagram.com/emrata/. На этот раз Эми расслабилась во время отдыха на тропическом пляже. Каждое откровенное фото мгновенно собрало около 500 тысяч лайков от поклонников.