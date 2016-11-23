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Подруга Кардашьян и Билана позагорала голая на пляже, фото 18+

23 ноября 2016, 08:29
Отдых в тропиках.

Известная модель и актриса польского происхождения Эмили Ратажковски снова устроила всемирную провокацию, опубликовав обнаженные снимки на своей странице instagram.com/emrata/. На этот раз Эми расслабилась во время отдыха на тропическом пляже. Каждое откровенное фото мгновенно собрало около 500 тысяч лайков от поклонников.


Кстати, Ратажковски вообще известна тем, что не отказывает себе в демонстрации собственного тела в формате «ню».



Этот факт, как неоднократно отмечала сама актриса, иногда мешает ей получать хорошие роли в кино. Режиссеры считают, что Эмили чересчур красива.


Но вот певца Диму Билана скандальная красота Ратажковски ничуть не смутила, и он пригласил ее для съемок в клипе «НЕДЕЛИМЫЕ» в качестве «подруги».

А известная всем обладательница самых сексуальных ягодиц Ким Кардашьян просто сфотографировалась с Эмили Ратажковски топлесс напротив зеркала. Призвав при этом, не рассматривать девушек только как сексуальный объект. Пойми их…


#Новости#Туризм#Афиша#Кино#18+#Общество
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