Подруга Кардашьян и Билана позагорала голая на пляже, фото 18+

Известная модель и актриса польского происхождения
Кстати, Ратажковски вообще известна тем, что не отказывает себе в демонстрации собственного тела в формате «ню».
Этот факт, как неоднократно отмечала сама актриса, иногда мешает ей получать хорошие роли в кино. Режиссеры считают, что Эмили чересчур красива.
Но вот певца Диму Билана скандальная красота Ратажковски ничуть не смутила, и он пригласил ее для съемок в клипе «НЕДЕЛИМЫЕ» в качестве «подруги».
А известная всем обладательница самых сексуальных ягодиц