Омские семьи живут на 30 тысяч в месяц, платя 15 в ипотеку

Когда продавать нечего, а квартира нужна, многие подают заявку на ипотечный кредит. К примеру, семья из двух человек, с нормальным для Омска уровнем совокупного дохода в 30 тысяч рублей, может взять кредит, ежемесячный платеж по которому составит около 15 тысяч рублей в месяц. Одобрение по ипотеке они получат, а вопрос, на что жить, будет открыт. Если разложить все ежемесячные платежи – коммуналка, дорога до работы, еда и прочее – останутся ли у человека деньги на ипотеку?