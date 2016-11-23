Омские семьи живут на 30 тысяч в месяц, платя 15 в ипотеку

Posted 23 ноября 2016, 16:14
Published 23 ноября 2016, 16:14
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сейчас в стране один из самых удобных моментов для приобретения недвижимости: стоимость жилья невысока, ипотечные ставки снижаются. Но по законам рынка, если ипотека будет дешеветь, то жилье начнет расти в цене. Омск - не исключение. Эксперты утверждают, что приобретать жилье в нашем городе выгоднее всего именно сейчас: при правильном подходе у омичей есть
Вторичка дешевеет, приобретать квартиры все выгоднее. Средняя цена квартиры за последний год
Когда продавать нечего, а квартира нужна, многие подают заявку на ипотечный кредит. К примеру, семья из двух человек, с нормальным для Омска уровнем совокупного дохода в 30 тысяч рублей, может взять кредит, ежемесячный платеж по которому составит около 15 тысяч рублей в месяц. Одобрение по ипотеке они получат, а вопрос, на что жить, будет открыт. Если разложить все ежемесячные платежи – коммуналка, дорога до работы, еда и прочее – останутся ли у человека деньги на ипотеку?
Что ждет омский рынок недвижимости в следующем году и какие у омичей есть перспективы приобрести жилье и не обанкротиться -