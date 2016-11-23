Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2016, 16:14

Published 23 ноября 2016, 16:14

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Омские семьи живут на 30 тысяч в месяц, платя 15 в ипотеку

23 ноября 2016, 16:14
Условия жизни.

Сейчас в стране один из самых удобных моментов для приобретения недвижимости: стоимость жилья невысока, ипотечные ставки снижаются. Но по законам рынка, если ипотека будет дешеветь, то жилье начнет расти в цене. Омск - не исключение. Эксперты утверждают, что приобретать жилье в нашем городе выгоднее всего именно сейчас: при правильном подходе у омичей есть возможность сэкономить около 10-15% от стоимости квартиры.


Вторичка дешевеет, приобретать квартиры все выгоднее. Средняя цена квартиры за последний год упала на 5%. Многие омичи, желающие сменить жилье, оказываются в психологической ловушке: прежний дом хочется продать подороже, за ту стоимость, которую когда-то за него отдали, а новый дом найти с максимальной выгодой.

Когда продавать нечего, а квартира нужна, многие подают заявку на ипотечный кредит. К примеру, семья из двух человек, с нормальным для Омска уровнем совокупного дохода в 30 тысяч рублей, может взять кредит, ежемесячный платеж по которому составит около 15 тысяч рублей в месяц. Одобрение по ипотеке они получат, а вопрос, на что жить, будет открыт. Если разложить все ежемесячные платежи – коммуналка, дорога до работы, еда и прочее – останутся ли у человека деньги на ипотеку?

Что ждет омский рынок недвижимости в следующем году и какие у омичей есть перспективы приобрести жилье и не обанкротиться - читайте в обзоре портала Gorod55.ru.

#Новости#Недвижимость#Актуально#Город#Бизнес
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой
Сегодня, 06:55
УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области
Сегодня, 07:51
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Сегодня, 05:17
Многострадальный объект. Торги по капремонту омской гимназии № 88 снова провалились
Сегодня, 05:25
Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей
Сегодня, 08:31