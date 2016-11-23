До 5 млрд налогов уходят в другие регионы, мэрия требует компенсацию

«Только усилиями муниципалитетов решить проблему нельзя. Например, невозможно обосновать требование муниципалитета донора по компенсации за использование трудовых ресурсов другим субъектом. Считаю необходимым рассмотрение этой проблемы перенести в плоскость межбюджетных отношений. Суть задачи состоит в изменении системы планирования и размещения производительных сил. И решить ее возможно только при непосредственном участии государственных органов власти»,- отметила Инна Парыгина.