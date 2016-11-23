До 5 млрд налогов уходят в другие регионы, мэрия требует компенсацию

По мнению директор департамента финансов Инны Парыгиной, Омск стал городом-донором по налоговым платежам и производительным силам. Только порядка 50% от всех собранных налогов остается в регионе.
Ежегодно в другие субъекты РФ на заработки уезжают порядка 150 тысяч омичей. По разным оценкам, в результате такой трудовой миграции омский бюджет теряет до 5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц.
«Только усилиями муниципалитетов решить проблему нельзя. Например, невозможно обосновать требование муниципалитета донора по компенсации за использование трудовых ресурсов другим субъектом. Считаю необходимым рассмотрение этой проблемы перенести в плоскость межбюджетных отношений. Суть задачи состоит в изменении системы планирования и размещения производительных сил. И решить ее возможно только при непосредственном участии государственных органов власти»,- отметила Инна Парыгина.
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