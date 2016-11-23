Бюджет Омска принят, часть Горсовета считает его бюджетом умирания

Сегодня на заседании Горсовета рассматривался проект бюджета Омска на 2017 год. Принято решение утвердить в первом чтении общие параметры по доходам и расходам. Согласно проекту, доходы в 2017 году составят 13,5 млрд. рублей, расходы 14,3 млрд. рублей.
Перед голосованием депутаты выступили с прениями. Принята в бюджет поправка депутата Василия Мамонтова. Он предложил увеличить доходную часть на 9 млн. рублей, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, сумма пойдет на благоустройство города.
Депутат Юрий Федотов, председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам изменил свою предыдущую рекомендацию об отклонении бюджета и предложил все-таки принять документ в первом чтении. По его словам, мэрией учтены поправки, предложенные комитетом. Также принято решение о назначении внеочередного заседания Горсовета, где будут рассматриваться вопросы транспорта, для снятия кризисной ситуации в этой области.
«Принципиально договорились, но это будет рассматриваться во втором чтении, об увеличении расходов на составляющие - тротуары, благоустройство, асфальтирование и освещение, муниципальные бани. Порядок цифр увеличения 100 - 150 млн. рублей», - отметил Юрий Федотов.
Категорически против бюджета в его нынешнем виде выступили представители фракции КПРФ. По мнению Ивана Ивченко, этот бюджет тянет город в бездну. «Какой мэр такой и бюджет. Этот бюджет принимать нельзя, он не сбалансирован. Такое ощущение, что доходную часть сверстали не профессионалы, а Вовка из Тридевятого царства», - заявил Иван Ивченко.
Еще одну эмоциональную речь произнес Леонид Михайленко. Он заявил, что такой бюджет принимать нельзя, это даже не бюджет выживания, это бюджет умирания.
Противоположное мнение высказал Николай Чираков. Он считает, что бюджет надо принять в первом чтении и начать плотно работать в согласительных комиссиях по внутренним статьям бюджета.
«Если не примем бюджет, можно его не принять, но тогда субвенции и субсидии из федерального центра не придут», - обратил внимание Чираков.
Через полчаса после начала выступлений по проекту бюджета депутаты большинством голосов высказались за прекращение прений, что вызвало взрыв недовольства противников документа и тех, кто не успел выступить. Следующим голосованием депутаты приняли бюджет Омска в первом чтении. 21 депутат проголосовал – за, девять человек – против, четверо не голосовали.