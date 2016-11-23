Бюджет Омска принят, часть Горсовета считает его бюджетом умирания

«Принципиально договорились, но это будет рассматриваться во втором чтении, об увеличении расходов на составляющие - тротуары, благоустройство, асфальтирование и освещение, муниципальные бани. Порядок цифр увеличения 100 - 150 млн. рублей», - отметил Юрий Федотов.

Категорически против бюджета в его нынешнем виде выступили представители фракции КПРФ. По мнению Ивана Ивченко, этот бюджет тянет город в бездну. «Какой мэр такой и бюджет. Этот бюджет принимать нельзя, он не сбалансирован. Такое ощущение, что доходную часть сверстали не профессионалы, а Вовка из Тридевятого царства», - заявил Иван Ивченко.