За что в Омске готовы дать семь миллионов

В среднем, начальный капитал большинства малых предприятий составил от 400 тысяч рублей до миллиона. Это стартовые инвестиции, которые уходят на аренду и ремонт помещения, покупку мебели и оборудования, расходных материалов, оплату труда и иные расходы. При этом зачастую оказывается, что продуманный бизнес-план, известная целевая аудитория и уникальное предложение - еще не все на пути к заветной прибыли. Большинство предпринимателей в начале бизнеса делают одни и те же ошибки, и дело оказывается разрушено, не успев начаться. Как получить господдержку в размере 5-7 миллионов рублей и почему в Омске умирает бизнес, читайте в обзоре портала Gorod55.ru.