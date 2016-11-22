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За что в Омске готовы дать семь миллионов

22 ноября 2016, 15:46
Серьезная материальная поддержка.

В Омском регионе более 50 тысяч юридических лиц, 233 средних предприятия, около 2330 малых организаций и миллионы нереализованных бизнес-идей. Портал Gorod55.ru обратился к опыту четырех омских предпринимателей с вопросами о сложностях регионального бизнеса, а также решил разобраться, как избежать типичных ошибок в начале своего дела и где взять денег в Омске.

В среднем, начальный капитал большинства малых предприятий составил от 400 тысяч рублей до миллиона. Это стартовые инвестиции, которые уходят на аренду и ремонт помещения, покупку мебели и оборудования, расходных материалов, оплату труда и иные расходы. При этом зачастую оказывается, что продуманный бизнес-план, известная целевая аудитория и уникальное предложение - еще не все на пути к заветной прибыли. Большинство предпринимателей в начале бизнеса делают одни и те же ошибки, и дело оказывается разрушено, не успев начаться. Как получить господдержку в размере 5-7 миллионов рублей и почему в Омске умирает бизнес, читайте в обзоре портала Gorod55.ru.

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