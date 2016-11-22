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Экстремальное потепление до +1, область засыпает снегом

22 ноября 2016, 21:09
На термометре положительные температуры.

Заметное потепление, которое прогнозировали синоптики городу и области, может обернуться массовым таянием снега. Возможно, природа просто вспоминает, что на календаре еще осень, вернее, последний ее месяц.


Так, завтра, 23 ноября, в области ожидается днем от -4 до -9 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега, слабые метельные явления. Ночью немного холоднее от -7 до -12 градусов.


В четверг, 24 ноября, повсеместно пройдет снег, мокрый снег и будет зафиксирована слабая метель. Температура днем: -1…-6, ночью – от минус 5 до минус 10 градусов.


В пятницу, 25 ноября, днем столбики термометров могут подняться до +1 и опуститься до -4. Ночью сохранится слабо морозная погода: -4…-9 градусов по Цельсию.


По материалам пресс-службы Обь-Иртышского УГМС
Фото: иллюстрация

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