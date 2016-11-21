В январе ПАТП существовать перестанут, Омску не хватает 853 млн

Таким образом, первое, что надо делать - навести порядок на рынке, поставить в равные условия частных перевозчиков и муниципальных. Следующий пункт - провести оптимизацию маршрутов, оценить ее результаты, постараться максимально увеличить объем перевозок.

И наконец, главное. Приступить в следующем году к разработке совместно со специалистами СИБАДИ новой маршрутной сети. По словам Мартыненко на создание такой сети уйдет не меньше года.