В январе ПАТП существовать перестанут, Омску не хватает 853 млн

Сегодня на заседании финансово-бюджетного комитета только что назначенный директор Департамента транспорта Алексей Мартыненко рассказал о состоянии городского транспорта. По его словам, сокращение 27 дублирующих маршрутов, заложенное в планах мэрии, позволит увеличить долю пассажирских перевозок муниципальным транспортом до 40%. Сегодня эта доля составляет чуть больше 30%.
Перспективная задача увеличения муниципальной доли до 60% потребует отмены ряда дополнительных маршрутов регулярных перевозок. Как объяснил Мартыненко, для достижения этой цели потребуется отмена порядка 36 автобусов, однако ликвидация такого количества маршрутов приведет к значительному ухудшению транспортного обслуживания населения. С целью не допустить негативных последствий департамент планирует в 2017 начать разрабатывать абсолютно новую маршрутную сеть.
Сегодняшнюю ситуацию Алексей Мартыненко охарактеризовал как сложную. По его словам, потребность в бюджетных ассигнованиях на транспорт составляет 853 млн. рублей, это помимо той суммы, которая заложена в бюджете сегодня – 251 млн. рублей.
«Задолженность по муниципальному транспорту за 2012-2014 годы порядка 108 миллионов, плюс предприятия до конца года заработают порядка 92 млн. рублей. То есть на 1 января 2017 года дебиторская задолженность ПАТП будет порядка 200 млн. рублей. Если мы заложим 251 млн. рублей на 2017 год, то, наверное, в январе муниципальные предприятия существовать перестанут», - сказал Алексей Мартыненко.
Разумным считает директор дептранспорта и вариант объединения ПАТП. Однако, это невозможно осуществить до тех пор, пока предприятия не закроют свои долги.
Таким образом, первое, что надо делать - навести порядок на рынке, поставить в равные условия частных перевозчиков и муниципальных. Следующий пункт - провести оптимизацию маршрутов, оценить ее результаты, постараться максимально увеличить объем перевозок.
И наконец, главное. Приступить в следующем году к разработке совместно со специалистами СИБАДИ новой маршрутной сети. По словам Мартыненко на создание такой сети уйдет не меньше года.
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