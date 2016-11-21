Под Омском сгорел жилой дом, спастись удалось троим

Накануне вечером в селе Поповка Азовского района полностью сгорел жилой дом. Жильцам – двум пенсионерам и их 9-летнему внуку – удалось спастись. Они через окно покинули полыхающий дом, говорится на сайте омского управления по чрезвычайным ситуациям.