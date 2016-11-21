Под Омском сгорел жилой дом, спастись удалось троим

Накануне вечером в селе Поповка Азовского района полностью сгорел жилой дом. Жильцам – двум пенсионерам и их 9-летнему внуку – удалось спастись. Они через окно покинули полыхающий дом, говорится на сайте омского управления по чрезвычайным ситуациям.
О возгорании частного жилого дома в Поповке спасателям стало известно в 23:22. На место трагедии выехали спасатели в составе семи человек и четырех единиц спецтехники.
На тот момент, когда пожарные прибыли на место, дом размером 10 на 12 метров полностью был охвачен огнем, обрушилась кровля.
На локализацию открытого огня борцам понадобилось 20 минут, полную ликвидацию пожара – более часа.
Как позже выяснилось, из горящего дома удалось самоэвакуироваться троим людям.
По словам майора Андрея Быкова, дознавателя отдела надзорной деятельности Азовского и Шербакульского районов, женщина, почувствовав запах дыма, разбудила мужа и внука. Через окно им удалось спастись из огненной ловушки.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация