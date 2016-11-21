Обрушение перекрытия жилого дома в центре Омска

Накануне, 20 ноября, в одном из аварийных домов в центре Омска
- В начале десятого я услышала грохот и стук, аж дом содрогнулся. В моей комнате стояла пыль. Я поняла, что в комнате через стенку от меня что-то рухнуло, - сообщила женщина порталу Gorod55.ru.
По ее словам, по соседству произошел обвал потолка, разрушен шифер, небо зияет в образовавшейся дыре. В квартире холод, батареи замерзли. Соседи с первого этажа тоже услышали грохот, «как будто что-то упало». От обвала у них в квартире и в подъезде по стенам пошли трещины.
- У нас с соседями был шок, - продолжает Галина. - Я позвонила в МЧС, где меня спросили, есть ли пострадавшие в результате обрушения. Квартира нежилая, пострадавших нет. В итоге, спасатели не приехали…
Портал Gorod55.ru обратился за комментариями к руководителю пресс-службы ГУ МЧС Омской области Денису Ахрамову:
- Звонок от местной жительницы поступил около 12-13 часов дня. Женщина сообщала, что в нежилом помещении дома, признанного аварийным, произошло обрушение перекрытия между вторым этажом и чердаком. Поскольку пострадавших не было, помощь спецслужб МЧС не потребовалась. Омичку переадресовали в администрацию Центрального округа, и специалист отдела содействия развитию ЖКХ благоустройства и зеленого строительства немедленно выехал на место. Несмотря на то, что дом, признанный аварийным, снят с баланса управляющей компании, ее представитель также приехал ознакомиться с ситуацией, чтобы оказать возможную и необходимую помощь по содержанию дома.
По данным МЧС, в разрушающемся доме проживает одна семья. По документам в областной прокуратуре на данный момент в доме проживает три человека. На деле же фотокорреспондента портала Gorod55.ru встречали жильцы из нескольких семей: живут и на первом, и на втором этаже аварийного дома.
- Вчера мы звонили в городскую аварийную службу, там нас перенаправили в районную администрацию. К нам выехал их представитель, спрашивал: «Как вы тут живете? Вас надо срочно переселять. Вы же можете погибнуть», - Нечипоренко рассказывает, что после признания дома аварийным, большая часть жильцов съехала по программе переселения. Но не все. Ряд жильцов не согласились с условиями переселения и остались в разрушающемся доме, дожидаясь судебных решений.
- По закону собственники могут выбирать: получить квартиру или денежную компенсацию. В нашем случае такого не произошло – построили Рябиновку и решили нас туда принудительно заселять. Еще два года назад в суде первой инстанции городской администрации отказали в принудительном переселении. В областном суде вердикт также остался неизменным.
На завтра, 22 ноября, запланировано заседание в администрации Центрального округа по вопросам аварийного жилья, расположенного на улице Пушкина, 133. А сегодня жильцы опасаются, что останутся без отопления: после обрушения батареи начали замерзать, в доме стремительно холодает, а на улице держится -30.
Омичка Ирина, встречая журналистов, указывает на квартиры: «тут живут трое, тут трое». В основном, все жильцы переехали в Рябиновку, а те, кто остались – не довольны условиями переселения. Ирина, например, живет на первом этаже, у нее с сыном двухкомнатная квартира. Переезжать в Рябиновку в одну двушку она не согласна, через суд требует две однокомнатные квартиры:
- 3-го был суд с администрацией – подавала прокуратура, и мы этот суд выиграли. Теперь ждем решения, будут они до 3 декабря подавать апелляцию.
По факту обрушения крыши в многоквартирном доме на улице Пушкина городская прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства. Дом был признан аварийным, еще в 2014 жильцов должны были расселить по региональной адресной программе. В пресс-службе прокуратуры сообщают, что ряд граждан, проживающих в данном доме не согласились с предложенными администрацией Омска «вариантами расселения и денежной компенсацией».
Татьяна Симонова, заместитель начальника отдела расселения граждан департамента жилищной политики:
- Дом признан аварийным еще в 2010 году, расселение проходило в 2013 году в рамках региональной адресной программы. В данном доме 35 жилых помещений, 33 из них уже расселены, собственники получили жилье в Рябиновке, на улице Верхнеднепровская. Три собственника отказались покидать свое жилье, ссылаясь на отсутствие в поселке инфраструктуры и удаленность от центра. При этом к 2016 году в Рябиновке работают поликлиника и школы, продуктовые магазины… На сегодня в Рябиновке по программе переселения живет 508 семей. 3 ноября прошел суд, где было решено, что департамент имущественных отношений должен сделать собственникам денежную компенсацию их имущества.