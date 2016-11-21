Обрушение перекрытия жилого дома в центре Омска

- Дом признан аварийным еще в 2010 году, расселение проходило в 2013 году в рамках региональной адресной программы. В данном доме 35 жилых помещений, 33 из них уже расселены, собственники получили жилье в Рябиновке, на улице Верхнеднепровская. Три собственника отказались покидать свое жилье, ссылаясь на отсутствие в поселке инфраструктуры и удаленность от центра. При этом к 2016 году в Рябиновке работают поликлиника и школы, продуктовые магазины… На сегодня в Рябиновке по программе переселения живет 508 семей. 3 ноября прошел суд, где было решено, что департамент имущественных отношений должен сделать собственникам денежную компенсацию их имущества.