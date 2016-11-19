Путин сказал об оружии, основанном на новых физических принципах

Такими разработками занимаются в России, в других странах работы в этом направлении также ведутся. При том, что РФ соблюдает взятые на себя соответствующие международные обязательства, другие страны фактически перечеркивают это, к, примеру, в области ПРО, стремясь получить одностороннее преимущество.