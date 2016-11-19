Путин сказал об оружии, основанном на новых физических принципах

Совещание с участием президента Владимира Путина по вопросам создания новых видов оружия и развития Вооруженных Сил РФ прошло накануне в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ходом работ по созданию перспективных видов вооружения с использование передовых достижений науки и техники. В том числе: лазеры, гиперзвук и робототехника.
«Серьёзное внимание при этом уделяется разработке так называемого оружия на новых физических принципах, которое даёт возможность избирательного, точечного воздействия на критически важные элементы вооружения, техники, объектов инфраструктуры вероятного противника», - сказал президент.
Такими разработками занимаются в России, в других странах работы в этом направлении также ведутся. При том, что РФ соблюдает взятые на себя соответствующие международные обязательства, другие страны фактически перечеркивают это, к, примеру, в области ПРО, стремясь получить одностороннее преимущество.
Владимир Путин подчеркнул, что со стороны России будет сделано всё необходимое для сохранения стратегического баланса сил. Все попытки сломать его извне крайне опасны.
Важно нейтрализовать любые военные угрозы безопасности РФ, в том числе в части ПРО, концепции глобального удара, информационных войн.
Фото: kremlin.ru