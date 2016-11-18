Регион закупил более 40 новых локомотивов для омских железнодорожников

Парк магистральных локомотивов омского депо пополнился новой техникой. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обновление подвижного состава проходило в рамках годовой инвестиционной программы. Всего за год в Омское локомотивное депо прибыло 36 новых электровозов и 5 маневровых тепловозов.
Сегодня омские железнодорожники обеспечены новой техникой более чем на 80%. В их распоряжении 220 магистральных электровозов «Синара», которые приспособлены для работы в сибирских условиях. Кроме того, пять десятков тепловозов марки ТЭМ18.
Стоит отметить, что локомотивная техника омского депо используется на более чем 1000 километровом участке железной дороги от станции Белово Западно-Сибирской железной дороги до станции Войновка, это уже в Свердловской области.
Фото: иллюстрация