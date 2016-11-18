Город55
ГлавноеВсе новости

Регион закупил более 40 новых локомотивов для омских железнодорожников

18 ноября 2016, 13:58
Правительство региона вкладывает в локомотивы.

Парк магистральных локомотивов омского депо пополнился новой техникой. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обновление подвижного состава проходило в рамках годовой инвестиционной программы. Всего за год в Омское локомотивное депо прибыло 36 новых электровозов и 5 маневровых тепловозов.

Сегодня омские железнодорожники обеспечены новой техникой более чем на 80%. В их распоряжении 220 магистральных электровозов «Синара», которые приспособлены для работы в сибирских условиях. Кроме того, пять десятков тепловозов марки ТЭМ18.

Стоит отметить, что локомотивная техника омского депо используется на более чем 1000 километровом участке железной дороги от станции Белово Западно-Сибирской железной дороги до станции Войновка, это уже в Свердловской области.

Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Главное#Экономика#Город#Технологии
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20