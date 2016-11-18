Омичам расскажут, как получить максимум любви в Интернете

Владелец компании SEOvivat Виталий Тютченко рассказал всю правду о том, как сделать так, чтобы ваш сайт полюбили поисковые системы, он оказался в их первых строчках, увеличился трафик и выросли продажи.
Миф 1. Чем более высокочастотный запрос вы используете для создания своего сайта, тем больше будет трафика на ваш сайт
Это не всегда так. Более того, зачастую это не так. Кроме частотности опытный сео-шник оценивает еще несколько факторов: конкурентность, геозависимость, сезонность и другие. Кстати, если сеошник игнорирует эти факторы и опирается только на частоту запросов, впору призадуматься о его компетентности.
Миф 2. В создании контента сайта предпочтительнее использовать коммерческие запросы, потому что именно благодаря им можно что-то продать
Неправда. И коммерческие, и информационные запросы приносят пользу. Коммерческие (то есть: «купить», «вызвать», «заказать» и т.д.) решают вопросы продажи напрямую, а информационные – те, которые содержат информацию интересную для пользователя, могут заинтересовать потенциального клиента. Он будет ходить по вашему сайту, переходить с одной вкладки на другую и это улучшит позиции сайта в поисковых системах.
Миф 3. Нужно продвигать большое количество длинных запросов
Обязательно нужно! Потому что у этих запросов высокая конверсия – они дают большое количество человек, которые могут купить вашу услугу или товар. Пользователь, который набирает в поисковике низкочастотную комбинацию «купить зимнюю куртку недорого в Омске» с большей вероятностью попадет к вам на сайт (если конечно у вас такой запрос есть) и купит куртку у вас, нежели те, которые набрав «купить зимнюю куртку», просто не дойдут в поисковых системах до вашего сайта. Кстати, нужно обязательно оценивать конкурентность запроса. Не редкость случаи, когда высокочастотный запрос может быть низкоконкурентным, а низкочастотный высококонкурентным. Оценить конкуретность запроса может только сеошник, после того, как снимет много параметров. Просто посмотреть этот показатель в вордстате нельзя.
Миф 4. Если вы забыли вовремя заплатить за домен и его кто-то купил, домен обязательно нужно выкупать
Если уж так случилось, что вы прошляпили домен, лучше не выкупать его назад, а начать строительство нового сайта с нуля, потому что за то время, пока вы его вернете, сайт, как правило, оказывается очень сильно загажен и безвозвратно утеряет свои позиции в поисковиках.
Миф 5. Смена движка на сайте ухудшает его позиции в поисковиках
К сожалению это правда. Если неправильно перейти с одного движка на другой, не сделав необходимых действий (например, не перенеся редиректы), то можно практически полностью потерять весь трафик (а, значит, и продажи), за счет того сайт просто рухнет в поисковиках. Поэтому очень важно, чтобы переход на другой движок сделал опытный сеошник.
Другие мифы Виталий Тютченко развенчает или, наоборот, подтвердит на специальном семинаре «Узнайте, продвигается ли Ваш сайт!», который пройдет 1 декабря в 19:00, в конференц-зале ИТ-парка (ул. Комарова 21, корп. 1).
Такие встречи владелец компании SEOvivat проводит регулярно. На прошедшем семинаре
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