Сексологи выяснили, почему женщины кричат во время интимной близости

Кроме этого, голосовая вибрация добавляет еще один фактор, возбуждающий саму женщину и приближающий момент кульминации. Сексолог Patty Brisben также советует прибегать к вокализации в интимной сфере и мужчинам. Так как их партнершам также необходима сексуальная навигация. Однако ложные сигналы могут только навредить и направить партнера (партнершу) не по тому пути. То есть, кричать или стонать без повода не следует.