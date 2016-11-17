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Сексологи выяснили, почему женщины кричат во время интимной близости

17 ноября 2016, 07:29
Копулятивная вокализация.

Звуковое сопровождение во время интимной близости оказалось дополнительным фактором побуждения к правильному действию партнера. Именно такой вывод сделал сексопатолог Patty Brisben, сообщает CNN.

Вокализация со стороны женщины уточняет ее собственные сексуальные потребности, она стремиться «взять на себя ответственность за собственные сексуальные желания в спальне». Именно так формулирует Patty Brisben свой исследовательский вывод. Партнерша подает сигнал партнеру, что тот делает все правильно. При этом, стоны и крики позволяют не прибегать к прямым словесным указаниям, делая весь процесс «тоньше и романтичней», не сбивая с нужного настроя.

Кроме этого, голосовая вибрация добавляет еще один фактор, возбуждающий саму женщину и приближающий момент кульминации. Сексолог Patty Brisben также советует прибегать к вокализации в интимной сфере и мужчинам. Так как их партнершам также необходима сексуальная навигация. Однако ложные сигналы могут только навредить и направить партнера (партнершу) не по тому пути. То есть, кричать или стонать без повода не следует.

Уточняется, что звуковое сопровождение во время полового акта свойственно не только человеку, но и некоторым приматам. Так что это не «изобретение» цивилизации, а сопровождение инстинкта размножения. Человек лишь внес некоторые свои дополнения. Исследования показали, что симуляцией криков и стонов во время секса «для удовлетворения партнера» занимаются около 70% опрошенных, около 90% женщин своими стонами пытаются повысить самооценку мужчин, а 10% кричат просто потому, что им скучно.

#Новости#Здоровье#Отдых#Общество
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