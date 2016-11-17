Сексологи выяснили, почему женщины кричат во время интимной близости

Звуковое сопровождение во время интимной близости оказалось дополнительным фактором побуждения к правильному действию партнера. Именно такой вывод сделал сексопатолог Patty Brisben, сообщает
Вокализация со стороны женщины уточняет ее собственные сексуальные потребности, она стремиться «взять на себя ответственность за собственные сексуальные желания в спальне». Именно так формулирует Patty Brisben свой исследовательский вывод. Партнерша подает сигнал партнеру, что тот делает все правильно. При этом, стоны и крики позволяют не прибегать к прямым словесным указаниям, делая весь процесс «тоньше и романтичней», не сбивая с нужного настроя.
Кроме этого, голосовая вибрация добавляет еще один фактор, возбуждающий саму женщину и приближающий момент кульминации. Сексолог Patty Brisben также советует прибегать к вокализации в интимной сфере и мужчинам. Так как их партнершам также необходима сексуальная навигация. Однако ложные сигналы могут только навредить и направить партнера (партнершу) не по тому пути. То есть, кричать или стонать без повода не следует.
Уточняется, что звуковое сопровождение во время полового акта свойственно не только человеку, но и некоторым приматам. Так что это не «изобретение» цивилизации, а сопровождение инстинкта размножения. Человек лишь внес некоторые свои дополнения. Исследования показали, что симуляцией криков и стонов во время секса «для удовлетворения партнера» занимаются около 70% опрошенных, около 90% женщин своими стонами пытаются повысить самооценку мужчин, а 10% кричат просто потому, что им скучно.