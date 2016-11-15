Регион вводит налог для застройщиков – как изменятся цены на жилье?

Сегодня на объединенном заседании общественных советов Минэкономики и Минимущества министр экономики региона Оксана Фадина озвучила ряд поправок в закон о налоге на имущество организаций.
Напомним, портал Gorod55.ru ранее уже рассказывал
Минэкономики доработал проект с учетом предложений депутатов и общественников. По словам Оксаны Фадиной, помимо изменения отдельных формулировок закона, одна из важных поправок касается налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков.
Напомним, в проекте закона есть пункт о применении налогового вычета в размере 500 кв. м. для тех предпринимателей, которые сегодня находятся на специальном налоговом режиме и вовсе не платят налог на имущество. Для такого бизнеса установлены ставки с 0,1% в 2018 году до 2% в 2022 году.
Чтобы не допустить мошеннических схем использования налогового вычета, Минэкономики предлагает установить срок действия вычета до 31 декабря 2022 года. А также ввести следующее правило – использовать налоговый вычет смогут только те предприниматели, которые владеют недвижимостью не менее 3 лет.
Еще одна поправка, предложенная депутатами и поддержанная правительством - установление пониженной ставки 0,5%, причем фиксированной, для так называемых «заводоуправлений». Это административные здания предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, обрабатывающие производства, компаний, обеспечивающих электроэнергией, газом, паром.
«Все что касается заводоуправлений в сфере производства, а не сфере обращения, оно, безусловно, нуждается в особом налогообложении», - заметила Фадина.
Новая поправка в проекте касается застройщиков многоквартирных домов, которые сегодня не являются плательщиками налога на имущество по остаточной стоимости. Минэкономики предлагает в отношении жилых домов, не учитываемых на балансе компаний в качестве объекта основных средств, установить пониженную, фиксированную налоговую ставку – 0,5%. По мнению Минэкономики, такая ставка позволит обеспечить доступность жилья для граждан.
Следующий этап работы над законом, обсуждение поправок в комитете бюджетной политике – 17 ноября. Принятие в первом чтении ожидается 30 ноября.
«В действующих бюджетных ограничениях мы не должны допустить тех законодательных инициатив, которые повлекут за собой выпадающие доходы той налоговой базы, которая сегодня сложилась», - заметила в заключение Оксана Фадина.
Итак, что же будет с ценами на жилье, после введения нового налога для застройщиков? Об этом читайте в ближайшее время на страницах портала Gorod55.ru…