Город55
ГлавноеВсе новости

Регион вводит налог для застройщиков – как изменятся цены на жилье?

15 ноября 2016, 19:03
Поправки в закон о налоге на имущество предприятий.

Сегодня на объединенном заседании общественных советов Минэкономики и Минимущества министр экономики региона Оксана Фадина озвучила ряд поправок в закон о налоге на имущество организаций.

Напомним, портал Gorod55.ru ранее уже рассказывал о публичных обсуждениях проекта этого закона, устанавливающего объекты бизнес-недвижимости, в отношении которых ставка налога на имущество будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости.

Минэкономики доработал проект с учетом предложений депутатов и общественников. По словам Оксаны Фадиной, помимо изменения отдельных формулировок закона, одна из важных поправок касается налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков.

Напомним, в проекте закона есть пункт о применении налогового вычета в размере 500 кв. м. для тех предпринимателей, которые сегодня находятся на специальном налоговом режиме и вовсе не платят налог на имущество. Для такого бизнеса установлены ставки с 0,1% в 2018 году до 2% в 2022 году.

Чтобы не допустить мошеннических схем использования налогового вычета, Минэкономики предлагает установить срок действия вычета до 31 декабря 2022 года. А также ввести следующее правило – использовать налоговый вычет смогут только те предприниматели, которые владеют недвижимостью не менее 3 лет.

Еще одна поправка, предложенная депутатами и поддержанная правительством - установление пониженной ставки 0,5%, причем фиксированной, для так называемых «заводоуправлений». Это административные здания предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, обрабатывающие производства, компаний, обеспечивающих электроэнергией, газом, паром.

«Все что касается заводоуправлений в сфере производства, а не сфере обращения, оно, безусловно, нуждается в особом налогообложении», - заметила Фадина.

Новая поправка в проекте касается застройщиков многоквартирных домов, которые сегодня не являются плательщиками налога на имущество по остаточной стоимости. Минэкономики предлагает в отношении жилых домов, не учитываемых на балансе компаний в качестве объекта основных средств, установить пониженную, фиксированную налоговую ставку – 0,5%. По мнению Минэкономики, такая ставка позволит обеспечить доступность жилья для граждан.

Следующий этап работы над законом, обсуждение поправок в комитете бюджетной политике – 17 ноября. Принятие в первом чтении ожидается 30 ноября.

«В действующих бюджетных ограничениях мы не должны допустить тех законодательных инициатив, которые повлекут за собой выпадающие доходы той налоговой базы, которая сегодня сложилась», - заметила в заключение Оксана Фадина.

Итак, что же будет с ценами на жилье, после введения нового налога для застройщиков? Об этом читайте в ближайшее время на страницах портала Gorod55.ru…

#Новости#Недвижимость#Актуально#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31