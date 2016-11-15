Регион вводит налог для застройщиков – как изменятся цены на жилье?

Напомним, в проекте закона есть пункт о применении налогового вычета в размере 500 кв. м. для тех предпринимателей, которые сегодня находятся на специальном налоговом режиме и вовсе не платят налог на имущество. Для такого бизнеса установлены ставки с 0,1% в 2018 году до 2% в 2022 году.