Проректора омского Госуниверситета будут судить за хищение 136 млн

Ранее установлено: проректор по капитальному строительству госуниверистета в течение 3-х лет, с июля 2011 года по июль 2014 года, во время строительства главного корпуса на улице Фрунзе, предварительно вступил в сговор с лицами, а в том числе и с руководящим составом подрядной организации ООО «МосОблСпортСтрой». Этими действиями он ввел в заблуждение специалистов ОмГУ им. Достоевского по объему выполненных работ.