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Проректора омского Госуниверситета будут судить за хищение 136 млн

15 ноября 2016, 16:51
Суд рассмотрит дело по существу.

В районный суд Советского округа города Омска направлено уголовное дело, фигурантом по которому выступает 60-летний проректор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Владимир Домрачев. Он обвиняется в хищении более 136 миллионов рублей (ст. 159 Уголовного кодекса России).

Ранее установлено: проректор по капитальному строительству госуниверистета в течение 3-х лет, с июля 2011 года по июль 2014 года, во время строительства главного корпуса на улице Фрунзе, предварительно вступил в сговор с лицами, а в том числе и с руководящим составом подрядной организации ООО «МосОблСпортСтрой». Этими действиями он ввел в заблуждение специалистов ОмГУ им. Достоевского по объему выполненных работ.

Несмотря на это, фактически невыполненные работы были профинансированы из бюджета федерации в размере, превышающем 136 миллионов рублей.

В результате проверочных мероприятий надзорных органов под контролем областной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Однако, вину в совершении этого преступления проректор Домрачев не признает.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

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