Тот, кто связывает возможности и цели

Нужно отметить, что сегодня на рынке действуют как независимые финансовые консультанты, так и финансовые советники, «приписанные» к инвестиционным компаниям и банкам. В отличие от независимых консультантов, которые, как правило, берут деньги за свои услуги (к примеру, составление личного финансового плана может стоить до нескольких десятков тысяч рублей), советники от финансовых компаний обычно составляют персональный финансовый план и ведут клиента к выполнению цели бесплатно. Это и более удобно, поскольку все активы клиента сосредоточены в одном месте. Да, финансовые компании, как правило, могут предлагать только свои продукты и продукты компаний-партнеров, но здесь надо смотреть на рыночную конкурентоспособность этих продуктов и показатели этих компаний.