Тот, кто связывает возможности и цели

С каждым годом услуги финансовых консультантов становятся все более востребованными. Основные причины, по которым это происходит – это постепенное увеличение уровня финансовой грамотности населения и повышение доступности финансовых инструментов.
Кроме этого, в последнее время по ряду причин наметилась тенденция снижения доверия к банкам и, как следствие, поиск альтернативных источников для сохранения денег. Поскольку при инвестировании необходимо учитывать огромное количество нюансов, которые сложно изучить самостоятельно, люди прибегают к помощи финансовых консультантов.
Финансовый менталитет россиян постепенно меняется. Да, многие пока еще считают, что «знают все сами» и прибегают к помощи финансовых консультантов только после того, как терпят неудачи при самостоятельном инвестировании. Часто те, кто уже научен горьким опытом, приходят за профессиональными рекомендациями сами и приводят знакомых. Внутренняя статистика БКС Премьер*, вся идеология работы которого построена на персональном финансовом планировании и индивидуальном консультировании, показывает, что около половины новых клиентов обращаются к финансовым советникам по совету уже действующих клиентов.
Основная роль финансового консультанта – основываясь на целях и потребностях клиента, сформировать для него портфель из различных финансовых инструментов. В их числе могут быть инвестиционные, страховые, сберегательные, пенсионные или иные продукты.
Нужно отметить, что сегодня на рынке действуют как независимые финансовые консультанты, так и финансовые советники, «приписанные» к инвестиционным компаниям и банкам. В отличие от независимых консультантов, которые, как правило, берут деньги за свои услуги (к примеру, составление личного финансового плана может стоить до нескольких десятков тысяч рублей), советники от финансовых компаний обычно составляют персональный финансовый план и ведут клиента к выполнению цели бесплатно. Это и более удобно, поскольку все активы клиента сосредоточены в одном месте. Да, финансовые компании, как правило, могут предлагать только свои продукты и продукты компаний-партнеров, но здесь надо смотреть на рыночную конкурентоспособность этих продуктов и показатели этих компаний.
Многие спрашивают, что нужно помнить, выбирая себе финансового консультанта? Как не ошибиться в оценке компетенций консультанта? «Толкового» финансового консультанта можно распознать в самом начале общения. Грамотный финансовый консультант, прежде чем предлагать тот или иной финансовый продукт, обязательно выяснит основные критерии клиента как инвестора: цель инвестирования, сумму, срок, необходимую валюту, периодичность сбережений, активность: какое-либо предложение будет сформировано только по результатам оценки текущей ситуации клиента.
Покажем на конкретном примере, какие выгоды может принести сотрудничество с финансовым консультантом. У человека есть 5 млн рублей, есть цель - купить недвижимость за рубежом через три года, но нет времени разбираться в финансовых инструментах.
Не прибегая к помощи финансового консультанта, человек, скорее всего, вложит деньги в рублях в банк. Опасаясь ситуации с отзывом банковских лицензий, он, скорее всего, выберет для вложения надежный банк с невысокими ставками по вкладам.
Финансовый консультант, основываясь на цели клиента, подберет для него интересные возможности для вложения, помимо вкладов, причем в валюте той страны, в которой клиент собрался покупать недвижимость. Кроме инвестиционных инструментов, финансовый консультант может предложить клиенту создать защитную и ликвидную часть портфеля, состоящую из страховых инструментов и «финансовой подушки безопасности», чтобы максимально обезопасить клиента от возможных непредвиденных ситуаций.
Успешных Вам инвестиций!
Подробнее условия управления активами, возможные риски и иную необходимую информацию можно узнать в офисе компании по адресу улица Ленина, 6.
Автор: Ирина Махова, директор Омского филиала БКС Премьер
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