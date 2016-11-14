Пять автомобилей разбились в ДТП на Красноярском тракте

О массовом дорожно-транспортном происшествии на Красноярском тракте сообщают пользователи социальных сетей.
По предварительным данным, массовое дорожное происшествие с участием 4-х автомобилей произошло сегодня на участке автодороги Красноярского тракта. Как сообщают очевидцы, лоб в лоб столкнулись автомобиль Subaru и маршрутка. О других участниках ДТП ничего неизвестно, как нет информации и о пострадавших.
В отделе пропаганды ГИБДД по Омской области редакции порталу Gorod55.ru информацию об аварии на Красноярском тракте подтвердили.
- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня на пульт дежурного дежурной части ГИБДД сегодня, в 13:08. По предварительным данным, участниками ДТП стали пять автомобилей, сведений о пострадавших нет. Также нет пока сведений о марках автомобилей, попавших в автоаварию. На месте работает группа дорожной патрульно-постовой службы, после чего станут известны более детальные подробности, причины, а также обстоятельства дорожного происшествия, - резюмировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: vk.com/aomsk