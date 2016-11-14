Пять автомобилей разбились в ДТП на Красноярском тракте



- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня на пульт дежурного дежурной части ГИБДД сегодня, в 13:08. По предварительным данным, участниками ДТП стали пять автомобилей, сведений о пострадавших нет. Также нет пока сведений о марках автомобилей, попавших в автоаварию. На месте работает группа дорожной патрульно-постовой службы, после чего станут известны более детальные подробности, причины, а также обстоятельства дорожного происшествия, - резюмировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.