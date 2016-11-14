Если температура в квартире ниже 20 градусов, можно жаловаться на УК

Вся неделя, с 14 по 20 ноября, в Омске обещает быть морозной, что ощутимо отражается и на температуре в квартире. Если столбик термометра опустился ниже 20-22 градусов, стоит обратиться в управляющую компанию, в чьем ведении находится жилой дом (ТСЖ, ЖСК и иные организации). Если такой организации нет, то вопросы о том, что дома холодно, надо адресовать аварийно-диспетчерской службе Администрации Омска.
За обслуживание внутридомовых инженерных систем, с помощью которых предоставляются коммунальные услуги, в том числе и отопления, отвечает управляющая компания, ТСЖ, иная организация, обеспечивающая ведение дома. Если причины нарушения качества услуги отопления известны, то УК обязана сообщить их потребителям; если неизвестны – пригласить представителя теплоснабжающей организации для проведения замеров и осмотра помещения. Поставщик услуги АО «Омск РТС» должен поставлять к дому теплоноситель с параметрами, необходимыми для оказания качественных коммунальных услуг.
По итогам обследования составляется акт, в котором указывают нарушения, ставшие причиной потери качества предоставляемой услуги, а также время и дата, когда впервые услуга потеряла качество – то есть дома похолодало. Акт должен быть подписан представителем УК или иной организации, в чьем ведении находится дом, и представителем теплоснабжающей организации, сообщают в пресс-службе АО «Омск РТС». Перерасчет платы за коммуналку производится именно на основании данного акта.
На сегодня нормативные значения температуры воздуха в помещении составляют не ниже +20 градусов, в угловых комнатах – не ниже +22.
Чтобы правильно измерить температуру, нужно поместить термометр в центре самой большой комнаты в квартире, на высоте 1 метр и на расстоянии 0,5 метра от батареи и наружной стены. Температура воздуха внутри жилого помещения – единственный показатель качества предоставления услуги по отоплению. Температура отопительных приборов законодательно не регламентируется.