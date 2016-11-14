Если температура в квартире ниже 20 градусов, можно жаловаться на УК

Вся неделя, с 14 по 20 ноября, в Омске обещает быть морозной, что ощутимо отражается и на температуре в квартире. Если столбик термометра опустился ниже 20-22 градусов, стоит обратиться в управляющую компанию, в чьем ведении находится жилой дом (ТСЖ, ЖСК и иные организации). Если такой организации нет, то вопросы о том, что дома холодно, надо адресовать аварийно-диспетчерской службе Администрации Омска.