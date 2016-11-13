Полицейские избили мужчину прямо в камере, дело в суде

Ранее: следствием установлено, что в апреле 2016 года в одно из дежурств указанных лиц в дежурной части отдела полиции по Знаменскому району, к правоохранителям обратился ранее судимый пьяный местный житель с просьбой посодействовать в поисках его знакомого, также ранее судимого гражданина. Поискав своего друга в селе и не обнаружив его, первый решил обратиться в полицию. Но вместо помощи оперативный дежурный дежурной части Калашников и помощник оперативного дежурного Созинов закрыли нетрезвого мужчину в камере для административных задержанных. После этого, полицейские составили протокол об административном правонарушении по появлению гражданина в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При этом, сотрудники полиции допустили грубейшие нарушения в составлении протокола, в частности указали ложные сведения о свидетелях, времени и месте задержания, вместо понятых они указали сотрудников полиции.