Полицейские избили мужчину прямо в камере, дело в суде

За превышение должностных полномочий два сотрудника полиции предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
В Омске закончилось следствие в отношении двух бывших сотрудников Александра Калашникова и Николая Созинова, обвиняемых по ст. 286 Уголовного Кодекса России. Кроме того, Калашников проходит обвиняемым по делу о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – ст. 238 УК РФ.
Ранее: следствием установлено, что в апреле 2016 года в одно из дежурств указанных лиц в дежурной части отдела полиции по Знаменскому району, к правоохранителям обратился ранее судимый пьяный местный житель с просьбой посодействовать в поисках его знакомого, также ранее судимого гражданина. Поискав своего друга в селе и не обнаружив его, первый решил обратиться в полицию. Но вместо помощи оперативный дежурный дежурной части Калашников и помощник оперативного дежурного Созинов закрыли нетрезвого мужчину в камере для административных задержанных. После этого, полицейские составили протокол об административном правонарушении по появлению гражданина в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При этом, сотрудники полиции допустили грубейшие нарушения в составлении протокола, в частности указали ложные сведения о свидетелях, времени и месте задержания, вместо понятых они указали сотрудников полиции.
Когда задержанный начал сильно возмущаться, полицейские избили его. Потом, чтобы скрыть следы, удалили запись с камер видеонаблюдения, которые установлены в дежурной части.
Преступление, совершенное сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено службой собственной безопасности УМВД России по Омской области. Благодаря современной криминалистической техники, видеозапись была восстановлена.
Следом за возбуждением уголовного дела произошло увольнение сотрудников полиции из рядов правоохранительных органов.
В отношении экс-полицейского Калашникова, кроме этого, возбуждено еще одно уголовное дело по факту реализации паленого алкоголя, покупателями которого были местные жители.
Так, по версии следствия, Калашников купил у знакомого 150-ть бутылок паленой водки и коньяка по цене сто-сто двадцать рублей за бутылку, а продавал односельчанам по цене в 2 раза превышающую закупочную. В этой алкогольной продукции был обнаружен ацетон, также на бутылках были наклеены поддельные акцизные марки.
Отмечается, что обвиняемые в ходе следствия отрицали свою вину. Но собранной доказательной базы омскими следователями отдела по особо важным делам достаточно, чтобы передать уголовные дела в суд.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: иллюстрация