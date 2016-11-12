Двенадцать машин разбились на 10-летии в Омске

По предварительным данным, первое массовое столкновение было снято в районе киноцентра «Атриум». По разным оценкам, участвовало от двух до шести автомобилей. Либо, как считают некоторые очевидцы, сначала произошло столкновение двух машин, а затем в них врезались еще четыре.