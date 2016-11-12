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Двенадцать машин разбились на 10-летии в Омске

12 ноября 2016, 08:44
Сообщение очевидцев.

Накануне вечером, как сообщают очевидцы, в Центральном округе Омска на улице 10 лет Октября произошли сразу две массовые аварии с участием шести автомобилей.

По предварительным данным, первое массовое столкновение было снято в районе киноцентра «Атриум». По разным оценкам, участвовало от двух до шести автомобилей. Либо, как считают некоторые очевидцы, сначала произошло столкновение двух машин, а затем в них врезались еще четыре.


Второе массовое ДТП случилось в тот же вечер у перекрестка улиц 10-летия и 25-й Линии. Очевидцы сообщили, что столкнувшихся машин было также около шести.

В обоих случаях сопутствующим фактором могла быть гололедица. Будьте внимательны на дорогах – в ближайшие дни ожидается снег и существенное понижение температуры воздуха.


Фото: vk.com/aomsk

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