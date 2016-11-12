Двенадцать машин разбились на 10-летии в Омске

Накануне вечером, как сообщают очевидцы, в Центральном округе Омска на улице 10 лет Октября произошли сразу две массовые аварии с участием шести автомобилей.
По предварительным данным, первое массовое столкновение было снято в районе киноцентра «Атриум». По разным оценкам, участвовало от двух до шести автомобилей. Либо, как считают некоторые очевидцы, сначала произошло столкновение двух машин, а затем в них врезались еще четыре.
Второе массовое ДТП случилось в тот же вечер у перекрестка улиц 10-летия и 25-й Линии. Очевидцы сообщили, что столкнувшихся машин было также около шести.
В обоих случаях сопутствующим фактором могла быть гололедица. Будьте внимательны на дорогах – в ближайшие дни ожидается снег и существенное