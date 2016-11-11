Омичи стали меньше платить за проезд после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок в деятельности АО "Омскоблавтотранс".



Ранее: с апреля 2016 года из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна на участках автодороги Тевриз-Усть-Ишим в районе деревни Полуяновка прохождение автобусов повышенной комфортности и большей вместительности было невозможно. На автостанции поселка Тевриз пассажирам, следующим до районного центра Усть-Ишим, следовало пересесть на более проходимый транспорт, приобретая при этом в кассе дополнительный билет.