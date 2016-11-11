Омичи стали меньше платить за проезд после вмешательства прокуратуры

За одну и ту же поездку в общественном транспорте жители двух северных районов платили дважды.
Защищать права граждан, использующих пассажирский транспорт, взялась прокуратура Усть-Ишимского района.
Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок в деятельности АО "Омскоблавтотранс".
Ранее: с апреля 2016 года из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна на участках автодороги Тевриз-Усть-Ишим в районе деревни Полуяновка прохождение автобусов повышенной комфортности и большей вместительности было невозможно. На автостанции поселка Тевриз пассажирам, следующим до районного центра Усть-Ишим, следовало пересесть на более проходимый транспорт, приобретая при этом в кассе дополнительный билет.
Установлено: осуществление перевозок пассажиров по установленному маршруту Омск-Усть-Ишим, акционерное общество «Омскоблавтотранс» принудило местных жителей приобретать дополнительный билет, заключая тем самым второй договор перевозки.
Выявленные районным прокурором нарушения отрицательно сказывались, прежде всего, на пассажирах, имеющих льготный проезд. Потому что с их электронных карт по фактически одному маршруту, списывались сразу две бесплатные поездки. Как известно, количество поездок по льготной карте в месяц ограниченно.
Кроме этого, в ходе проверки выяснилось, что с августа прошлого года в кассах автовокзала взимался комиссионный сбор за предварительную продажу билетов за сутки и до 10-ти дней. Размер сбора составлял 5 рублей в будни, 10 рублей – в предпраздничные, праздничные и выходные дни.
Эти действия со стороны АО «Омскоблавтотранс», в свою очередь, противоречат нормам, прописанным в Постановлении Правительства России о перевозках. Согласно требованиям, включение в стоимость билета данного сбора признано незаконным.
По выявленным нарушениям прокуратура Усть-Ишимского района внесла представление руководству областного автотранспортного предприятия, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, на сегодняшний день ситуация по пассажироперевозкам из областного центра в северные районы отрегулировано. Омичи приобретают один билет и без пересадок следуют по маршруту, причем комиссионный сбор больше не взимается.
Также заместитель генерального областного автотранспортного предприятия, в ведомстве которого находится организация деятельности автовокзалов и автостанция, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: nickturpin.com