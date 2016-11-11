Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи стали меньше платить за проезд после вмешательства прокуратуры

11 ноября 2016, 10:17
Восстановлены права пассажиров.

За одну и ту же поездку в общественном транспорте жители двух северных районов платили дважды.

Защищать права граждан, использующих пассажирский транспорт, взялась прокуратура Усть-Ишимского района.

Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок в деятельности АО "Омскоблавтотранс".

Ранее: с апреля 2016 года из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна на участках автодороги Тевриз-Усть-Ишим в районе деревни Полуяновка прохождение автобусов повышенной комфортности и большей вместительности было невозможно. На автостанции поселка Тевриз пассажирам, следующим до районного центра Усть-Ишим, следовало пересесть на более проходимый транспорт, приобретая при этом в кассе дополнительный билет.

Установлено: осуществление перевозок пассажиров по установленному маршруту Омск-Усть-Ишим, акционерное общество «Омскоблавтотранс» принудило местных жителей приобретать дополнительный билет, заключая тем самым второй договор перевозки.

Выявленные районным прокурором нарушения отрицательно сказывались, прежде всего, на пассажирах, имеющих льготный проезд. Потому что с их электронных карт по фактически одному маршруту, списывались сразу две бесплатные поездки. Как известно, количество поездок по льготной карте в месяц ограниченно.

Кроме этого, в ходе проверки выяснилось, что с августа прошлого года в кассах автовокзала взимался комиссионный сбор за предварительную продажу билетов за сутки и до 10-ти дней. Размер сбора составлял 5 рублей в будни, 10 рублей – в предпраздничные, праздничные и выходные дни.

Эти действия со стороны АО «Омскоблавтотранс», в свою очередь, противоречат нормам, прописанным в Постановлении Правительства России о перевозках. Согласно требованиям, включение в стоимость билета данного сбора признано незаконным.

По выявленным нарушениям прокуратура Усть-Ишимского района внесла представление руководству областного автотранспортного предприятия, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, на сегодняшний день ситуация по пассажироперевозкам из областного центра в северные районы отрегулировано. Омичи приобретают один билет и без пересадок следуют по маршруту, причем комиссионный сбор больше не взимается.

Также заместитель генерального областного автотранспортного предприятия, в ведомстве которого находится организация деятельности автовокзалов и автостанция, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: nickturpin.com

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31