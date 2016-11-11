Мэрия подарит омской школе бассейн за 6 миллионов рублей

На ремонт бассейна в одной из омских школ в 2017 году мэрия решила выделить сразу 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что ремонт бассейнов в омских средних общеобразовательных учреждениях начнется впервые за многих года. Соответствующие работы в следующем году планируется провести в школе №42, расположенной на улице Дмитриева в Кировском округе.
Как ранее
В частности, на реконструкцию школ, подразумевающую проведение ремонта в образовательных учреждениях и закупку оборудования, будет направлено 217 миллионов рублей, таким образом, каждый год на эти цели планируется тратить около 70 миллионов рублей.
В результате 6 миллионов рублей, выделенные на ремонт бассейна в школе №42, составляют почти 10% от общей суммы в 70 миллионов, предназначенной на ремонт средних общеобразовательных учреждений города Омска.
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