Мэрия подарит омской школе бассейн за 6 миллионов рублей

Как ранее сообщал портал Gorod55, в ближайшие три года на модернизацию и ремонт материально-технической базы социальных учреждений мэрия планирует потратить 250 миллионов рублей.



В частности, на реконструкцию школ, подразумевающую проведение ремонта в образовательных учреждениях и закупку оборудования, будет направлено 217 миллионов рублей, таким образом, каждый год на эти цели планируется тратить около 70 миллионов рублей.