Дикие утки, откормленные горожанами, все же смогли покинуть Омск

Как пояснил Сергей Соловьев, доктор биологических наук, профессор ОмГУ имени Достоевского, омичам следует успокоиться, потому что птицы, которые использовали территорию омского водоема, как перевалочную базу, уже улетели на юг. Ученый также отмечает, что в последнее время становится все заметнее так называемая городская популяция уток, связанная с бережным к ней отношением горожан. Сейчас основная задача пернатых гостей нашего города успешно долететь до конечного пункта миграции.