Дикие утки, откормленные горожанами, все же смогли покинуть Омск

Пернатые гости города, которых раскормили местные жители, все-таки улетели из Омска, сообщает сайт
Ранее портал Gorod55.ru сообщал о том, что неравнодушные горожане забили тревогу по поводу оставшихся на водоеме в Авиагородке диких уток и просили у сотрудников парка «Птичья гавань»
Как стало известно, сегодня ночью утки все-таки улетели на юга. Возможно, пернатые просто инстинктивно почувствовали приближение
При этом, по мнению экологов, накопленная благодаря хлебосольным омичам утками жировая прослойка, не позволит птицам замерзнуть до самого Каспия.
Как пояснил Сергей Соловьев, доктор биологических наук, профессор ОмГУ имени Достоевского, омичам следует успокоиться, потому что птицы, которые использовали территорию омского водоема, как перевалочную базу, уже улетели на юг. Ученый также отмечает, что в последнее время становится все заметнее так называемая городская популяция уток, связанная с бережным к ней отношением горожан. Сейчас основная задача пернатых гостей нашего города успешно долететь до конечного пункта миграции.
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