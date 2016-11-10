Город55
ГлавноеВсе новости

На омской трассе Тойота врезалась в Рено, 2-летний мальчик в больнице

10 ноября 2016, 11:19
Ребенка перевозили без удерживающего устройства.

Результатом автоаварии, произошедшей в Шербакульском районе, стало травмирование маленького мальчика и его госпитализация, который сидел на руках у матери.

Информация о происшествии поступила накануне вечером, в 18:05, в районный отдел полиции от медиков.
Прибывшие на место полицейские предварительно установили: 28-летний водитель Toyota 4Runner без признаков опьянений двигался по трассе Марьяновка-Шербакуль, в районе 36 километра не справился в рулевым управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в идущий навстречу автомобиль Renault Logan, которым управлял мужчина 1986 года рождения.

В момент аварии в Toyota 4Runner находился несовершеннолетний пассажир, перевозимый на коленях у матери. После столкновения мальчик 2014 года рождения доставлен в больницу.

В итоге, водитель Toyota 4Runner привлечен к административной ответственности за нарушение требований по перевозке детей по ст. 12.23 КоАП РФ.

Окончательные подробности автопроисшествия на омской трассе Марьяновка-Шербакуль станут известны после проведенной проверки.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31