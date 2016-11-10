На омской трассе Тойота врезалась в Рено, 2-летний мальчик в больнице

Результатом автоаварии, произошедшей в Шербакульском районе, стало травмирование маленького мальчика и его госпитализация, который сидел на руках у матери.
Информация о происшествии поступила накануне вечером, в 18:05, в районный отдел полиции от медиков.
Прибывшие на место полицейские предварительно установили: 28-летний водитель Toyota 4Runner без признаков опьянений двигался по трассе Марьяновка-Шербакуль, в районе 36 километра не справился в рулевым управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в идущий навстречу автомобиль Renault Logan, которым управлял мужчина 1986 года рождения.
В момент аварии в Toyota 4Runner находился несовершеннолетний пассажир, перевозимый на коленях у матери. После столкновения мальчик 2014 года рождения доставлен в больницу.
В итоге, водитель Toyota 4Runner привлечен к административной ответственности за нарушение требований по перевозке детей по ст. 12.23 КоАП РФ.
Окончательные подробности автопроисшествия на омской трассе Марьяновка-Шербакуль станут известны после проведенной проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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