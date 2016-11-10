На омской трассе Тойота врезалась в Рено, 2-летний мальчик в больнице

Информация о происшествии поступила накануне вечером, в 18:05, в районный отдел полиции от медиков.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили: 28-летний водитель Toyota 4Runner без признаков опьянений двигался по трассе Марьяновка-Шербакуль, в районе 36 километра не справился в рулевым управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в идущий навстречу автомобиль Renault Logan, которым управлял мужчина 1986 года рождения.