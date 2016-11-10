Как выбрать спутниковое телевидение в Омском регионе

На днях в интернете появилась информация о том, что доля абонентов спутникового телевидения падает который месяц подряд, несмотря на агресивную рекламную компанию. Лидеры рынка всеми правдами и неправдами пытаются сохранить завоеванную аудиторию. Что сопровождается административными делами со стороны ФАС. В свое время некоторые крупные компании России, обеспечивающие просмотр спутникового телевидения росли такими высокими темпами, что напоминали скорее финансовые пирамиды типа МММ. Но вот рост закончился и начались первые проблемы. Кто из компаний успел отреагировать на эту тенденцию - не совсем понятно. Мы решили выяснить на чьи услуги в регионе может расчитывать потребитель и по какой стоимости.
Портал Gorod55.ru проанализировал услуги, предлагаемые следующими, представленными в регионе, операторами – «Триколор ТВ», «НТВ+» и «Телекарта». Каждая компания предлагает оборудование в рассрочку, со своими тарифами, разными ценами и количеством каналов.
«Триколор»
Оборудование в рассрочку предоставляет акция «Старт «0». Перезагрузка», согласно которой в период с 10 августа по 31 декабря 2016 года комплект оборудования можно получить за 700 рублей в месяц. Платить придется на протяжении 12 месяцев, причем уже с первого пользователь получит доступ к просмотру каналов пакета «Единый». Общая стоимость составит порядка 8400 рублей, в стоимость предложения не включены услуги дилера по доставке, установке и настройке оборудования.
На сегодня у Триколора есть семь пакетов, шесть из которых платные. В базовый, бесплатный, пакет входят три радиостанции, четыре инфоканала, 20 общероссийских каналов и один телемагазин. За большинство пакетов («Единый», «Ultra HD», «Детский», «Ночной» ) абоненты платят 1200 рублей в год, или 200 рублей в месяц. Отдельные пакеты обходятся пользователям в 219 и 380 рублей в месяц.
По данным официального сайта Триколор ТВ, в Омском регионе действует 39 компаний-дилеров СТВ, у которых можно заказать оборудование и его установку. У местных дилеров комплект аппаратуры стоит от 9 до 14 тысяч рублей, за установку омичам приходится доплачивать порядка 1500 рублей. Некоторые дилеры берут за установку дороже – 2800 рублей, плюс 800 рублей за настройку. Также оборудование Триколор ТВ можно приобрести в ряде торговых сетей Омска (DNS, Эльдорадо, МВидео, Медиамаркт). Однако покупатели могут столкнуться с проблемой абонентского подключения к Триколору: многим омским клиентам для этого после покупки оборудования пришлось искать дилера.
Конкуренция между дилерами выстраивается по большей части через цены на установку и настройку Триколор ТВ: кто предложит дешевле и качественнее, тот получит больше клиентов. По данным одного из омских дилеров спутникового ТВ, цена на комплект Триколор ТВ начинается от 8400 рублей, плюс абонентская плату в 1200 рублей за год и плату за установку (стандартные 1,5 тысячи рублей), выходит порядка одиннадцати тысяч рублей. За эти деньги (и ежегодную «абонентку») клиенты получают доступ к 200 каналам. Первый месяц после установки дилеры обещают бесплатно. Отметим, что ряд пакетов телеканалов доступен не для каждой установленной аппаратуры, и чтобы смотреть больше и лучше, за технику нужно платить дороже.
Если заплатить не вовремя или не в полном объеме, Триколор штрафует сразу на 700 рублей, и так за каждое нарушение условий платежа.
Итого: 700 рублей в месяц, 152 канала.
НТВ+
НТВ+ предлагает оборудование от 6000 рублей с абонентской платой в 149 рублей за месяц (выходит 1788 рублей в год), с учетом установки выходит около девяти тысяч рублей, при этом на счету абонента уже есть 1200 рублей. В среднем, стоимость комплекта НТВ+ составляет порядка 9,5-10,5 тысяч рублей.
Подключаясь к услугам НТВ, можно приобрести «Оборудование в рассрочку за 0 руб + 85 каналов за 449 руб/мес», как указано на официальном сайте оператора. Рассрочка на цифровой терминал (17 месяцев) или модуль условного доступа (10 месяцев), а также оплату тарифа. Например, при подписке на пакет «Базовый» ежемесячный платеж составит 449 рублей. Пользователь получит доступ к 85 каналам, из которых 23 – общероссийские, 3 – информационные, 3 – детские, 15 – развлекательные, 12 – кино и сериалы, 4 – музыкальные, 17 – познавательные, 8 – спортивные. Штрафов за просрочку не предусмотрено.
Итого: 449 рублей в месяц, 85 каналов.
Телекарта
Комплект оборудования от Телекарты обойдется пользователям в сумму от 5900 рублей, и за 600 рублей в год абонент получит доступ к 45 каналам (первый месяц – бесплатно). Вместе с установкой, за пользование услугами оператора потребитель заплатит около восьми тысяч рублей.
У оператора действует акция «Подключение в рассрочку», сроки – с 22 марта 2016 по 31 декабря 2016. За 449 рублей, выплачиваемых ежемесячно на протяжении шести месяцев, пользователь сможет приобрести необходимое оборудование и получить тариф «Стандарт» с сотней доступных каналов: общероссийские (39), знания и развлечения (33), кино (7), спорт (4), детские (4), музыка (9) и прочие.
Хотя это предложение кажется самым выгодным – 449 рублей всего за полгода – оператор скрыл в нем несколько «подводных камней», которые могут сильно ударить по карману пользователя, невнимательно прочитавшего договор. Оператор имеет право потребовать с пользователя штраф в размере трех тысяч рублей за три вида нарушений. Во-первых, нарушение сроков или размеров платежа. Во-вторых, за нецелевое использование приемника, приобретенного по акции, до момента полной его оплаты. В-третьих, за смену акционного пакета на другой базовый пакет в течение шести месяцев с момента подписания договора. В среднем, приобретение и установка комплекта Телекарта не по акции обоходится омичам от 5 до 9 тысяч рублей.
Итог: 449 рублей в месяц, 120 каналов.
Добавим также, что местные новости и региональные каналы доступны в тарифах всех вышеназванных операторов.