Как выбрать спутниковое телевидение в Омском регионе

У оператора действует акция «Подключение в рассрочку», сроки – с 22 марта 2016 по 31 декабря 2016. За 449 рублей, выплачиваемых ежемесячно на протяжении шести месяцев, пользователь сможет приобрести необходимое оборудование и получить тариф «Стандарт» с сотней доступных каналов: общероссийские (39), знания и развлечения (33), кино (7), спорт (4), детские (4), музыка (9) и прочие.



Хотя это предложение кажется самым выгодным – 449 рублей всего за полгода – оператор скрыл в нем несколько «подводных камней», которые могут сильно ударить по карману пользователя, невнимательно прочитавшего договор. Оператор имеет право потребовать с пользователя штраф в размере трех тысяч рублей за три вида нарушений. Во-первых, нарушение сроков или размеров платежа. Во-вторых, за нецелевое использование приемника, приобретенного по акции, до момента полной его оплаты. В-третьих, за смену акционного пакета на другой базовый пакет в течение шести месяцев с момента подписания договора. В среднем, приобретение и установка комплекта Телекарта не по акции обоходится омичам от 5 до 9 тысяч рублей.