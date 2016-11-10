Грядет повышение налога на имущество в Омске, бизнесу пора готовиться

Налог на имущество будут исчислять, исходя из кадастровой стоимости. У некоторых предпринимателей затраты значительно возрастут.
Сегодня в Законодательном Собрании прошло публичное обсуждение регионального проекта закона, устанавливащего объекты бизнес-недвижимости, в отношении которых ставка налога на имущество будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости.
Министр экономики Омской области Оксана Фадина озвучила предложение правительства по новому законопроекту. Предлагается установить минимальную площадь объектов недвижимости, с которых будут исчислять налог – 3 000 кв. м. По расчетам специалистов, таких помещений (административно-деловые и торговые центры, нежилые и жилые помещения) в Омском регионе порядка 400.
Предполагается введение закона в несколько этапов. До конца этого года закон должен быть окончательно принят депутатами Заксобрания. Далее, в 2017 году правительство планирует провести лишь подготовительную работу: определить порядок определения вида фактического использования зданий и помещений, пересчитать все недвижимое имущество, площадь которого свыше 3000 кв. м.
Окончательный переход на новый расчет налога осуществить с 1 января 2018 года.
Что касается налоговых ставок, то, по словам Оксаны Фадиной, их повышение также будет поэтапным. С 1% в 2018 году до 2% в 2022 году. Для предпринимателей, которые сегодня работают в специальном налоговом режиме и вовсе не платят налог на имущество, устанавливается правило – 0,1% в 2018 году до 2% в 2022 году.
Кроме того, проектом предполагается освободить от уплаты налога по-новому отдельные категории налогоплательщиков – розничные рынки, органы госвласти и местного самоуправления.
Одно из кардинальных предложений по изменению закона вынес на обсуждение депутат Заксобрания Валерий Кокорин.
«Я предлагаю убрать пункт о 3000 кв. м. Оставить всех, но в 10 раз уменьшить налог», - заявил депутат.
Предложение не нашло поддержки у представителей правительства. Со слов Оксаны Фадиной, в этом случае в бюджете существенно выпадают доходы. Также не поддерживает правительство предложение депутатов и общественников о повышении минимального порога недвижимости, с которой будет исчисляться налог до 5000 кв. м.
Министр экономики обратила внимание на опыт других регионов. Сегодня в 63 субъектах РФ приняты региональные законы о расчете налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. По итогам 2015 года в 25 субъектах отмечен рост поступлений по налогу на имущество. В 6 регионах рост существенный от 20 до 40%. Разные субъекты используют различные перечни объектов недвижимости (от 100 до 10 тысяч. кв. м). К примеру, наш сосед Новосибирск уже два года исчисляет налог по новой схеме, у них минимальная площадь объектов начинается с 3000 кв. м.
Как очень интересную поправку, отметила министр экономики Оксана Фадина предложение о льготных ставках налога для промышленных предприятий.
«Мы рассмотрим вопрос о включении льготы по заводоуправлениям, без акцента на сферу деятельности, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и переработке, при сохранении тех льгот, которые в правительстве прописаны», - отметила Оксана Фадина.
В ближайшее время закон будет доработан с учетом предложений прозвучавших в ходе публичного обсуждения и направлен на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Омской области. До конца 2016 года ожидается его принятие.
Как отметила в заключение Оксана Фадина, лишь опыт применения покажет правильность параметров закона и необходимость внесения в него изменений.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved