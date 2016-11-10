Грядет повышение налога на имущество в Омске, бизнесу пора готовиться

Министр экономики обратила внимание на опыт других регионов. Сегодня в 63 субъектах РФ приняты региональные законы о расчете налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. По итогам 2015 года в 25 субъектах отмечен рост поступлений по налогу на имущество. В 6 регионах рост существенный от 20 до 40%. Разные субъекты используют различные перечни объектов недвижимости (от 100 до 10 тысяч. кв. м). К примеру, наш сосед Новосибирск уже два года исчисляет налог по новой схеме, у них минимальная площадь объектов начинается с 3000 кв. м.