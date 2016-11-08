Доходы Омской области в 2017 году будут на уровне 58 млрд. рублей

Сумма налоговых и неналоговых доходов, по предварительным расчётам, составит – 53,4 млрд. рублей, что больше на 1% по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года. Но эти доходы могут быть увеличены, если федерация до конца ноября примет поправки по налоговому стимулированию регионов.