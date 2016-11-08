Доходы Омской области в 2017 году будут на уровне 58 млрд. рублей

Предварительные данные по проекту бюджета порталу Gorod55.ru предоставили в министерстве финансов региона. По расчетам специалистов, дефицит бюджета в 2017 году составит всего 1,1% или 606 млн. руб. Напомним, в 2015 году дефицит областного бюджета составил 9,5%, а в 2013 году – 18,9%.
В министерстве финансов региона отмечают, что цифры бюджета неокончательные. До конца ноября федеральный центр должен определить размер межбюджетных трансфертов, и тогда региональный финансовый документ приобретет точные параметры.
«В целом, доходы областного бюджета на 2017 год составят 58,4 млрд. руб., что на 3,7% или на 2,2 млрд. руб. ниже параметров первоначально утвержденного бюджета 2016 года», - отметил Вадим Чеченко, министр финансов Омской области.
Сумма налоговых и неналоговых доходов, по предварительным расчётам, составит – 53,4 млрд. рублей, что больше на 1% по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года. Но эти доходы могут быть увеличены, если федерация до конца ноября примет поправки по налоговому стимулированию регионов.
В правительстве рассчитывают на рост поступлений от ключевых налогоплательщиков. Налоговые платежи 10 крупнейших омских компаний дают около 40% от общего объема поступлений в бюджет региона. В составе крупнейших предприятий: АО «Сан Инбев» доля в общей сумме – 11%, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 7%, ООО «Омсквинпром» - 5%, ПАО «Сбербанк» - 5%.
По данным налоговой инспекции, за три квартала текущего года налоговые отчисления десятков якорных налогоплательщиков составили более 15 млрд. рублей.
Расходная часть регионального бюджета закладывается в размере 59 млрд. рублей. Приоритетом в тратах определены расходы на оплату труда бюджетников - 24,9 млрд. рублей. Это самая большая часть расходов региона – 42% собственных доходов.
Вторая по значимости статья – меры соцподдержки. Помощь будет оказана более 0,5 млн. нуждающимся гражданам, сумма 9 млрд. рублей. Также в бюджете заложены индексация пособия на ребенка и областного маткапитала, компенсации на приобретение лекарств.
Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования будет вложено 9 млрд. рублей. Система оказания бесплатной медицинской помощи в омском регионе охватывает 1,2 млн. жителей.
Третий ключевой расходный пункт бюджета – на дороги. Предполагается, что расходы на ремонт региональных магистралей составят 4,5 млрд. рублей. По мнению финансистов правительства, эта сумма, скорее всего, будет скорректирована в сторону увеличения. Несмотря на дефицит, запланированы деньги на финансирование сельского хозяйства около 300 млн., развитие предпринимательства.
Как уточнили порталу Gorod55.ru. в министерстве финансов Омской области, цифры в проекте бюджета на 2017 год меняются еженедельно. Окончательные параметры будут определены к 29 ноября, когда состоится первое чтение бюджета региона.
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