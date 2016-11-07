Федералы выделили омской Галерке еще 150 миллионов рублей

Выделение финансирования заложено в поправке к бюджету. Зам. председателя Госдумы Александр Жуков, так прокомментировал это решение: «Во время избирательной кампании ко мне неоднократно обращались жители Омской области с просьбой найти средства для финансирования реконструкции здания театра «Галерка», чтобы наконец ее закончить. Мы посмотрели, какие есть возможности и за счет неэффективно используемых средств нашли дополнительные 150 млн. рублей для реконструкции театра в 2016 году».