На омской трассе Хонда врезалась в две фуры, трое погибших

Предварительно установлено, что водитель а/м Honda, мужчина 1975 г.р., при движении по трассе Тюмень-Омск, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузной фурой Volvo. Далее, от удара, легковую машину отбросило на другую сторону дороги, где произошло столкновение с еще одним грузовиком марки MAN.