Город55
ГлавноеВсе новости

На омской трассе Хонда врезалась в две фуры, трое погибших

7 ноября 2016, 01:05
Выезд на встречную полосу.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе Омской области поступило в дежурную часть полиции 6 ноября около шести часов вечера.

Предварительно установлено, что водитель а/м Honda, мужчина 1975 г.р., при движении по трассе Тюмень-Омск, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузной фурой Volvo. Далее, от удара, легковую машину отбросило на другую сторону дороги, где произошло столкновение с еще одним грузовиком марки MAN.

На месте происшествия погибли три человека: водитель «Хонды» и два пассажира – женщина 1977 и мальчик 2004 гг.р. Еще один пассажир выжил – мужчина 1980 г.р. доставлен в больницу. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31