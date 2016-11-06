На омской трассе Хонда врезалась в две фуры, трое погибших

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Крутинском районе Омской области поступило в дежурную часть полиции 6 ноября около шести часов вечера.
Предварительно установлено, что водитель а/м Honda, мужчина 1975 г.р., при движении по трассе Тюмень-Омск, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузной фурой Volvo. Далее, от удара, легковую машину отбросило на другую сторону дороги, где произошло столкновение с еще одним грузовиком марки MAN.
На месте происшествия погибли три человека: водитель «Хонды» и два пассажира – женщина 1977 и мальчик 2004 гг.р. Еще один пассажир выжил – мужчина 1980 г.р. доставлен в больницу. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
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