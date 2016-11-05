Общественный транспорт Омска умирает. Тариф может взлететь до 27 руб.

Общественный транспорт Омска умирает. Спасти его может не ежегодное латание дыр, а разработка комплексной программы развития общественного транспорта.
На конференции штаба Общероссийского народного фронта в Омской области обсуждали причины проблем в транспортной системе Омска. Как отметили эксперты, цифры просто кричат об огромном недофинансировании омского общественного транспорта. Всего на 2017 год в бюджете заложено чуть больше 250 млн. рублей. Этого хватит лишь на первый квартал года. Если городской власти не удастся перераспределить статьи бюджета в сторону увеличения на транспорт, то тариф на перевозки может вырасти до 27 рублей. Транспортники при расчёте себестоимости своих перевозок предполагают рост от 30 до 56%. Обосновывая это снижением объема перевозок. До 20 декабря РЭК должна представить свой расчет затрат на перевозку.
Сегодня на линии ежедневно выходят 424 автобуса и 2600 частных микроавтобусов. Один из путей предложенный экспертами ОНФ – сокращение рынка частных перевозчиков и передача наиболее прибыльных маршрутов муниципальным ПАТП.
Еще один путь повышения рентабельности и пассажиропотока предложили руководители омских ПАТП – удаление с линии дублирующих маршрутов. Работа в этом направлении уже ведется. До конца года с городских дорог будет убрано 27 дублирующих маршрутов.
По расчетам специалистов, транспортный рынок Омска сегодня контролируют маршрутчики. Им принадлежит 65% рынка. Есть нелегалы-перевозчики, но их доля несущественна. По мнению общественников, департамент транспорта должен навести порядок при выдаче разрешений на маршрут коммерсантам, но, самое главное, разработать комплексную программу развития транспортной сети, иначе нас ожидает коллапс.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved