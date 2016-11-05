Общественный транспорт Омска умирает. Тариф может взлететь до 27 руб.

На конференции штаба Общероссийского народного фронта в Омской области обсуждали причины проблем в транспортной системе Омска. Как отметили эксперты, цифры просто кричат об огромном недофинансировании омского общественного транспорта. Всего на 2017 год в бюджете заложено чуть больше 250 млн. рублей. Этого хватит лишь на первый квартал года. Если городской власти не удастся перераспределить статьи бюджета в сторону увеличения на транспорт, то тариф на перевозки может вырасти до 27 рублей. Транспортники при расчёте себестоимости своих перевозок предполагают рост от 30 до 56%. Обосновывая это снижением объема перевозок. До 20 декабря РЭК должна представить свой расчет затрат на перевозку.