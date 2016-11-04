Прокуратура возьмется за омских чиновников

Надзорным органом города Омска организована проверка по информации СМИ о нарушении прав Сергея Минаева.
Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что омичка Тамара Гулиян, в опубликованной петиции на сайте change.org рассказала
Позже региональным следкомом была назначена доследственная проверка, сейчас за дело взялись прокуроры.
Проверив информацию, прокуратура города Омска оценит действия (или бездействия) уполномоченных органов на момент соблюдения жилищных прав ребенка-сироты.
Если будут выявлены правонарушения, в отношении них будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также на особом контроле надзорного органа находится проверка, которую ранее назначили следователи Омской области по статьям 144-145 УПК РФ.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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