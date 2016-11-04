Прокуратура возьмется за омских чиновников



Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что омичка Тамара Гулиян, в опубликованной петиции на сайте change.org рассказала о трудной жизненной ситуации сироты , инвалида 2-й группы, который, как она утверждает, после выхода из специализированного учреждения стал бомжом.