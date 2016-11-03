Ресторана McDonalds в Омске не будет, долги за аренду



Ранее, в 2014 году те 0,2 гектара земли были отведены под строительство одного из ресторанов сети McDonalds. Согласно договору, вступившему в силу в сентябре 2014 года, ООО «ЮСП Девелопмент 55» выступал омским партнером ресторанной сети. Однако на указанном земельном участке на протяжении последних двух лет стройка не велась, арендная плата за него не вносилась. В июле 2016 года уже «ЮСП Девелопмент» (прошедшая реогранизацию) отказалась от участка.