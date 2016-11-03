Ресторана McDonalds в Омске не будет, долги за аренду

Из-за значительных долгов бывшего партнера за участок у СКК McDonalds отказывается от аренды земли в центре Омска.
Рассмотрение иска областного Минимущества к ООО «ЮСП Девелопмент» на сумму в размере 1 260 220,80 рублей назначено на 24 ноября 2016 года в Арбитражном суде Омской области. Названную сумму планируют взыскать с организации в счет погашения задолженности за аренду земельного участка, где 1,2 миллиона рублей – сумма основного долга, 55,4 тысячи – пени. Участок общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров находится в 80 метрах от СКК Блинова. После выплаты долга организация должна будет возвратить спорный участок министерству.
25 октября Арбитражный суд произвел замену ответчика ООО «ЮСП Девелопмент» на его правопреемника ООО «ЮСП Девелопмент 55». По данным выписки из ЕГРЮЛ, «ЮСП Девелопмент 55» создано путем реорганизации в форме выделения, дата создания – 1 сентября 2016 года, данному обществу переданы все права и обязанности «ЮСП Девелопмент», в том числе и миллионный долг.
Ранее, в 2014 году те 0,2 гектара земли были отведены под строительство одного из ресторанов сети McDonalds. Согласно договору, вступившему в силу в сентябре 2014 года, ООО «ЮСП Девелопмент 55» выступал омским партнером ресторанной сети. Однако на указанном земельном участке на протяжении последних двух лет стройка не велась, арендная плата за него не вносилась. В июле 2016 года уже «ЮСП Девелопмент» (прошедшая реогранизацию) отказалась от участка.
Сегодня сам McDonalds отказывается от партнерских отношений. ООО «Макдоналдс» не имеет действующих договоров аренды ни с «ЮСП Девелопмент», ни с «ЮСП Девелопмент 55», комментирует сложившуюся ситуацию PR-директор компании McDonalds в России Нина Прасолова корреспонденту
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