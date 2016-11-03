Омскому студенту грозит пожизненное заключение за наркотики в рюкзаке

Сотрудниками управления наркоконтроля УМВД РФ по Омской области установлена личность обучающегося в омском учебном заведении иногороднего студента, который пытался осуществить сбыт наркотического вещества.
В подъезде дома на улице Набережная Тухачевского оперативники задержали фигуранта, который хотел сделать тайник-закладку. Кроме того, при личном досмотре у подозреваемого найден 2,5-килограммовый пакет со смесью. Согласно результатам химической экспертизы, в пакете находилось наркотическое вещество «спайс».
В отношении студента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, заключающегося в покушении на сбыт в особо крупном размере наркoтических средств (ч.3 ст.30 – ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Установлено, что студент приобрел партию товара через Интернет у незнакомого лица. В данный момент осуществляется допрос свидетелей, назначена компьютерная экспертиза изъятого у фигуранта мобильного устройства, также осуществляются иные направленные на установление обстоятельств преступления следственные действия.
В настоящее время фигурант заключен под стражу, поскольку омской регистрации он не имеет, а преступление относится к категории особо тяжких. Согласно УК РФ, за покушение на сбыт особо крупной партии наркoтиков предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По материалам пресс-службы СУ УМВД РФ по Омской области
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