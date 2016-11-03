Омскому студенту грозит пожизненное заключение за наркотики в рюкзаке

В настоящее время фигурант заключен под стражу, поскольку омской регистрации он не имеет, а преступление относится к категории особо тяжких. Согласно УК РФ, за покушение на сбыт особо крупной партии наркoтиков предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.