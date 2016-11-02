Задержаны три инспектора ДПС, получивших от омича 40 тысяч рублей

Сотрудники ДПС от работы отстранены. Материалы расследования направлены в следственные органы. Если вина полицейских будет установлена, их уволят из органов и привлекут к ответственности. Их руководители также понесут дисциплинарное наказание, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.