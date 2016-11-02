Задержаны три инспектора ДПС, получивших от омича 40 тысяч рублей

Задержание прошло в ходе совместной операции ОРЧ собственной безопасности УМВД и областного УФСБ. В отношении трех задержанных инспекторов ДПС УМВД России по городу Омску проводится служебная проверка.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные сотрудники полиции получили от гражданина незаконно деньги в сумме 40 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.
Сотрудники ДПС от работы отстранены. Материалы расследования направлены в следственные органы. Если вина полицейских будет установлена, их уволят из органов и привлекут к ответственности. Их руководители также понесут дисциплинарное наказание, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
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