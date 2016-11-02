Город55
ГлавноеВсе новости

Задержаны три инспектора ДПС, получивших от омича 40 тысяч рублей

2 ноября 2016, 07:45
Деньги за непривлечение к административной ответственности.

Задержание прошло в ходе совместной операции ОРЧ собственной безопасности УМВД и областного УФСБ. В отношении трех задержанных инспекторов ДПС УМВД России по городу Омску проводится служебная проверка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные сотрудники полиции получили от гражданина незаконно деньги в сумме 40 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Сотрудники ДПС от работы отстранены. Материалы расследования направлены в следственные органы. Если вина полицейских будет установлена, их уволят из органов и привлекут к ответственности. Их руководители также понесут дисциплинарное наказание, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31