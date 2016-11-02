Вертолет рухнул на жилой дом, опубликовано видео момента трагедии

Накануне на жилой дом рухнул вертолет Eurocopter AS350, который направлялся по маршруту от Красной Поляны до Имеретинской низменности. Инцидент произошел в городе Сочи.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии, в результате случившейся трагедии. В настоящее время известно уже о смерти второго пассажира, который скончался от полученных травм в одной из городских больниц, сообщает
Кроме того, на видеохостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлен момент падения вертолета. На опубликованной видеозаписи видно, как управлявший Eurocopter AS350 пилот теряет управление из-за чего воздушное судно накренилось вбок и упало.
Фото: скриншот с видео на YouTube