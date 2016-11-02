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Вертолет рухнул на жилой дом, опубликовано видео момента трагедии

2 ноября 2016, 15:42
Видео трагичного инцидента.

Накануне на жилой дом рухнул вертолет Eurocopter AS350, который направлялся по маршруту от Красной Поляны до Имеретинской низменности. Инцидент произошел в городе Сочи.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии, в результате случившейся трагедии. В настоящее время известно уже о смерти второго пассажира, который скончался от полученных травм в одной из городских больниц, сообщает Maks Portal.

Кроме того, на видеохостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлен момент падения вертолета. На опубликованной видеозаписи видно, как управлявший Eurocopter AS350 пилот теряет управление из-за чего воздушное судно накренилось вбок и упало.



Фото: скриншот с видео на YouTube

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