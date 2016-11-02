Вертолет рухнул на жилой дом, опубликовано видео момента трагедии

Первоначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии, в результате случившейся трагедии. В настоящее время известно уже о смерти второго пассажира, который скончался от полученных травм в одной из городских больниц, сообщает Maks Portal .