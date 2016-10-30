Голые байкеры с девушками устроили мотопробег по улицам города 18+

Столичные СМИ сообщают о необычной байкерской акции, прошедшей в Москве в ночь с 29 на 30 октября. С десяток голых байкеров проехались по ночным улицам. Среди любителей публичного обнажения были замечены и девушки, на которых из одежды были только обувь и мотошлемы.