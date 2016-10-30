Голые байкеры с девушками устроили мотопробег по улицам города 18+

Столичные СМИ сообщают о необычной байкерской акции, прошедшей в Москве в ночь с 29 на 30 октября. С десяток голых байкеров проехались по ночным улицам. Среди любителей публичного обнажения были замечены и девушки, на которых из одежды были только обувь и мотошлемы.
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По одной из версий, столь необычный мотопробег состоялся по случаю современного праздника Halloween, во время которого, как известно, чем необычней выглядишь, тем более соответствуешь моменту.
Были ли нарушители общественного порядка наказаны полицией, не сообщается. В любом случае, не советуем повторять подобное. Хотя бы потому, что можно как минимум получить воспаление легких. Погода уже далеко не летняя.
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