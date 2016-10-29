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Страшное ДТП под Омском, один погибший и пятеро пострадавших

29 октября 2016, 10:56
Один из автомобилей сгорел.

Накануне в дежурную часть полиции Марьяновского округа поступило сообщение о произошедшей на трассе Челябинск - Новосибирск аварии.

Установлено, что мужчина 1954 года рождения, управлявший автомобилем Lada Granta, двигаясь в направлении города Исилькуль по трассе Челябинск - Новосибирск, в районе 764 километра выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Forester, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.

В результате столкновения пассажирка автомобиля Lada Granta, женщина 1961 года рождения, скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, в больницу доставлены водитель Subaru и два его пассажира, женщина 1976 года рождения с девочкой 2001 года рождения, а также водитель отечественного автомобиля со своим вторым пассажиром, женщиной 1958 года рождения.

Автомобиль Lada Granta после ДТП полностью сгорел. Все причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшей проверки.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/aomsk

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