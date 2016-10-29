Страшное ДТП под Омском, один погибший и пятеро пострадавших

В результате столкновения пассажирка автомобиля Lada Granta, женщина 1961 года рождения, скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, в больницу доставлены водитель Subaru и два его пассажира, женщина 1976 года рождения с девочкой 2001 года рождения, а также водитель отечественного автомобиля со своим вторым пассажиром, женщиной 1958 года рождения.