Кинотеатр Маяковский ждет масштабная реконструкция

Владимир Ямпольский, занимающий пост директора кинодосугового центра, сообщил, что в прошлом году, когда был получен градостроительный план, образовалась проходящая через крыльцо здания красная линия. Именно это и не позволяет приступить к обновлению фасада здания, поскольку сначала нужно получить согласование на отступ от красных линий. Кроме того, отмечается, что площадь перед кинотеатром, а также располагающийся за ним сквер планируемой реконструкцией не будут затронуты.