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Кинотеатр Маяковский ждет масштабная реконструкция

28 октября 2016, 13:15
Итоги публичных слушаний.

В Омске планируется реконструкция здания КДЦ «Маяковский». Ранее в городской департамент архитектуры обратилась фирма «Торговая фирма «Омь» за разрешением на отступ от красной линии до расположенного по адресу Красный путь, 4 здания, сообщает пресс-служба мэрии.

Для того чтобы приступить к запланированному процессу реконструкции КДЦ «Маяковский», по завершению процедуры публичных слушаний, касающихся выдачи специальных разрешений, данный вопрос должен быть рассмотрен комиссией по Правилам землепользования и застройки.

Владимир Ямпольский, занимающий пост директора кинодосугового центра, сообщил, что в прошлом году, когда был получен градостроительный план, образовалась проходящая через крыльцо здания красная линия. Именно это и не позволяет приступить к обновлению фасада здания, поскольку сначала нужно получить согласование на отступ от красных линий. Кроме того, отмечается, что площадь перед кинотеатром, а также располагающийся за ним сквер планируемой реконструкцией не будут затронуты.

В скором времени комиссия выработает рекомендации и направит их мэру города для принятия итогового решения.


Фото: иллюстрация

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