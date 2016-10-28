Кинотеатр Маяковский ждет масштабная реконструкция

В Омске планируется реконструкция здания КДЦ «Маяковский». Ранее в городской департамент архитектуры обратилась фирма «Торговая фирма «Омь» за разрешением на отступ от красной линии до расположенного по адресу Красный путь, 4 здания, сообщает пресс-служба мэрии.
Для того чтобы приступить к запланированному процессу реконструкции КДЦ «Маяковский», по завершению процедуры публичных слушаний, касающихся выдачи специальных разрешений, данный вопрос должен быть рассмотрен комиссией по Правилам землепользования и застройки.
Владимир Ямпольский, занимающий пост директора кинодосугового центра, сообщил, что в прошлом году, когда был получен градостроительный план, образовалась проходящая через крыльцо здания красная линия. Именно это и не позволяет приступить к обновлению фасада здания, поскольку сначала нужно получить согласование на отступ от красных линий. Кроме того, отмечается, что площадь перед кинотеатром, а также располагающийся за ним сквер планируемой реконструкцией не будут затронуты.
В скором времени комиссия выработает рекомендации и направит их мэру города для принятия итогового решения.
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