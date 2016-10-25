В Омске горожанам раздают квартиры, девять новых многоэтажек

В департаменте жилищной политики администрации Омска продолжают вручать квартиры омичам, которые переселяются из аварийного жилья. Квартиры располагаются в районе улицы Завертяева. На данный момент, специалистами профильного ведомства уже вручены ключи от новой жилплощади около полутора тысячам жителей города, - сообщают в пресс-службе омской мэрии.
Также отмечается, что в 2016 году построено пятьсот квартир. Заключено 276 договоров мены и почти 200 договоров соцнайма. Это означает, что 469 омских семей уже отпраздновали новоселье.
По плану: расселить 250 аварийных жилых помещений (из списка 2015 года) и еще столько же домов, которые значатся в списке 2016 года. Общая площадь расселяемого жилого фонда составляет 16,3 тыс. кв. метров.
По информации специалистов депжилполитики, новое жилье полностью отвечает всем требованиям и стандартам. Ранее: по программе переселения граждан из аварийного жилья в районе улице Завертяева уже сданы девять многоквартирных домов.
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