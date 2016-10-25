В Омске горожанам раздают квартиры, девять новых многоэтажек

В департаменте жилищной политики администрации Омска продолжают вручать квартиры омичам, которые переселяются из аварийного жилья. Квартиры располагаются в районе улицы Завертяева. На данный момент, специалистами профильного ведомства уже вручены ключи от новой жилплощади около полутора тысячам жителей города, - сообщают в пресс-службе омской мэрии.