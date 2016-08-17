Певица Глюкоза показала грудь, выпадающую из декольте 18+

Декольте с «выпадающей грудью» мгновенно оценили около 30 тысяч интернет пользователей. Большинство посчитало, что увиденное достойно внимания. Конечно, нашлись и те, кто напомнил Наталье о культуре поведения, и о том, что у нее есть дети, «какой пример, она подает им».