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Posted 17 августа 2016,, 03:19

Published 17 августа 2016,, 03:19

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Певица Глюкоза показала грудь, выпадающую из декольте 18+

17 августа 2016, 03:19
Певица Глюкоза показала грудь, выпадающую из декольте 18+

Известная российская певица Наталья Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом Глюк'oZa, в очередной раз шокировала подписчиков своей страницы instagram.com/chistyakova_ionova, разместив пару провокационных снимков.

На одном фото у Натальи чересчур откровенный низ, на другом — совершенно открытый верх.

Декольте с «выпадающей грудью» мгновенно оценили около 30 тысяч интернет пользователей. Большинство посчитало, что увиденное достойно внимания. Конечно, нашлись и те, кто напомнил Наталье о культуре поведения, и о том, что у нее есть дети, «какой пример, она подает им».

Часть же подписчиков заявила, что с таким вырезом можно и вообще ходить без платья.

К слову, без платья Глюк'oZa уже тоже красовалась в Instagram, но голое фото было настолько откровенным, что певица удалила его спустя 6 часов после публикации.

А вот эротические танцы Глюкозы под душем в сети доступны для просмотра до сих пор.

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