Певица Глюкоза показала грудь, выпадающую из декольте 18+

Posted 17 августа 2016,, 03:19
Published 17 августа 2016,, 03:19
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Известная российская певица Наталья Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом Глюк'oZa, в очередной раз шокировала подписчиков своей страницы instagram.com/chistyakova_ionova, разместив пару провокационных снимков.
На одном фото у Натальи чересчур откровенный низ, на другом — совершенно открытый верх.
Декольте с «выпадающей грудью» мгновенно оценили около 30 тысяч интернет пользователей. Большинство посчитало, что увиденное достойно внимания. Конечно, нашлись и те, кто напомнил Наталье о культуре поведения, и о том, что у нее есть дети, «какой пример, она подает им».
Часть же подписчиков заявила, что с таким вырезом можно и вообще ходить без платья.
К слову, без платья Глюк'oZa уже тоже красовалась в Instagram, но