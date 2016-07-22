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Голая Волочкова в Крыму приняла грязевую ванну 18+

22 июля 2016, 11:15
Хорошо отдохнула.

Известная прима-балерина Анастасия Волочкова снова на гребне внимания социальных сетей. На этот раз актриса засветилась (да еще как!) в Крыму.


Анастасия, конечно, не смогла просто насладиться красотами российской здравницы. Кроме культурной программы, балерина решила оздоровиться и принять грязевую ванну. Здесь, как сообщает LIFE, не обошлось без мощной «засветки».

Внушительный бюст Волочковой, как раньше на островах, снова стал достоянием общественности. Ролик совпал как раз с пиком пляжного сезона на полуострове. Зачем нам Турция, когда под боком вот такое. Пора укладывать чемоданы и в путь.

Кроме культурной и оздоровительной программы, Волочкова «светанулась» еще и в политическом плане, сфотографировавшись с главой Крыма Сергеем Аксеновым.


И, к слову, о грустном. Знаменитую страничку instagram.com/volochkova_art/ взломали неизвестные завистники сразу после визита Волочковой в Крым. Балерина теперь грустит о 350 тысяч подписчиков, а мы грустим о ее потрясающих фотографиях и видео, сделанных в разных уголках нашей планеты.



#Общество#Новости#Туризм#Здоровье#Главное#Политика
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