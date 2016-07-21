Олимпиада 2016: золотой бум Сборной России, исторические медали

Предпоследний день Олимпийских Игр завершен и наша сборная завоевала аж 4 золотые медали и одно серебро!
Две награды в минувший игровой день выиграли наши гимнастки. Серебро принесла тринадцатикратная чемпионка мира Яна Кудрявцева. Из-за единственной ошибки в упражнении с булавами стала второй с результатом 75,608 балла. Чемпионкой в личном многоборье стала россиянка Маргарита Мамун, она заняла почетную первую ступень пьедестала с результатом в 76,483 балла.
Для российских гандболисток завоеванное золото стало историческим. Женская сборная впервые выиграла Олимпийские Игры, обыграв в финале француженок со счетом 22:19.
Триумфом для российских болельщиков завершился турнир по пятиборью. Россиянин Александр Лесун уверенно выиграл золотую медаль и поставил Олимпийский рекорд по завершению 4-х видов, показав результат 1479 баллов.
Осуществилась мечта двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. В категории до 86 килограмм Абдулрашид стал первым и получил заслуженное золото.
По итогам 15-го Игрового дня, Россия уверенно вышла на 4-е место в неофициальном медальном зачете.