Олимпиада 2016: золотой бум Сборной России, исторические медали

Две награды в минувший игровой день выиграли наши гимнастки. Серебро принесла тринадцатикратная чемпионка мира Яна Кудрявцева. Из-за единственной ошибки в упражнении с булавами стала второй с результатом 75,608 балла. Чемпионкой в личном многоборье стала россиянка Маргарита Мамун, она заняла почетную первую ступень пьедестала с результатом в 76,483 балла.